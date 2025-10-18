Labai paprasti ir skanūs nekepti sausainiai: prireiks vos 2 ingredientų

Tai sausainiai, kurių kepti visai nereikia – užtenka dviejų pagrindinių ingredientų, o skonis nustebins visą šeimą.
Sausainiams reikės:
- Kukurūzų dribsnių;
- Šokolado (juodojo arba pieniško, galima maišyti);
- Papildomai – riešutų, sėklų, spalvotų pabarstukų, kokosų drožlių – pagal fantaziją.
Gaminimo eiga
- Šokoladą sulaužykite gabaliukais ir ištirpinkite garų vonelėje arba mikrobangų krosnelėje. Leiskite jam šiek tiek atvėsti, kad dribsniai nesuminkštėtų;
- Riešutus lengvai pasmulkinkite – prieš tai juos galima pakepinti, kad skonis būtų sodresnis;
- Atvėsusį, bet dar skystą šokoladą supilkite ant dribsnių, suberkite riešutus ir atsargiai išmaišykite, kad kiekvienas dribsnis pasidengtų šokoladu;
- Masę šaukštu dėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos, formuodami nedidelius sausainius;
- Pagal norą apibarstykite pabarstukais ar kokosų drožlėmis;
- Skardą dėkite į šaldytuvą 15–20 minučių, kol sausainiai sustings.
Vos per 20 minučių pagaminsite desertą, kuris tiks tiek vaikams, tiek suaugusiems. Traškūs ir šokoladiniai – tokie sausainiai taps tikru šeimos smaližių hitu.
