„Alter Ego“ tinklalaidė su Tomu Stasiukevičiumi: „Pagalvojau, kad visai norėčiau būti kunigu“
Šįkart „Alter Ego“ vieši „LOGIN“ inovacijų ir ateities tendencijų konferencijos vadovas Tomas Stasiukevičius. Pokalbio metu jis atvirai dalijasi savo profesiniu keliu, prisiminimais iš vaikystės ir patirtimis, kurios formavo jo požiūrį į komunikaciją, kūrybą bei darbą su žmonėmis. Vienas ryškiausių Tomo vaikystės prisiminimų – dažnos ligos, dėl kurių daug laiko tekdavo praleisti namuose. Vis dėlto šis laikotarpis tapo proga atrasti skaitymą.
(1)Alter Ego 2026-05-21
VU Verslo mokyklos tinklalaidėje „Alter Ego“ – LOGIN vadovas Tomas Stasiukevičius
VU Verslo mokyklos (VU VM) tinklalaidė „Alter Ego“ pristato naują pašnekovą – LOGIN vadovą Tomą Stasiukevičių. Epizode jis atvirai dalijasi savo profesiniu keliu, asmeniniais iššūkiais ir patirtimis, kurios formavo jo požiūrį į komunikaciją, lyderystę bei nuolatinį augimą. Pokalbio metu atsiskleidžia ne tik karjeros užkulisiai, bet ir vidiniai lūžiai, padėję atrasti savo kryptį.
„Alter Ego“ tinklalaidė su Julija Vosyle: „Man grėsė labai didelė bauda“
Šį kartą „Alter Ego“ tinklalaidėje vieši modelis, tinklaraščio „Kitchen Julie“ ir knygos autorė Julija Vosylė. Pokalbio metu ji atvirai dalijasi savo gyvenimo keliu – nuo vaikystės patirčių iki profesinių pasirinkimų, kurie formavo ją kaip asmenybę ir kūrėją. Julija pasakoja, kad nuo mažens jautė stiprų ryšį su gamta – daug laiko praleisdavo pas senelius, o šis artumas paprastumui ir natūralumui išliko svarbus iki šiol.
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VU Verslo mokyklos tinklalaidėje „Alter Ego“ – Kitchen Julie tinklaraščio ir knygos autorė Julija Vosylė
VU Verslo mokyklos (VU VM) tinklalaidė „Alter Ego“ tęsia pokalbių ciklą ir pristato dar vieną pašnekovę – Juliją Vosylę. Šiame epizode ji atvirai dalijasi savo asmenine ir profesine kelione, kurioje susipina skirtingos veiklos, kūryba ir nuolatinės savęs paieškos. Pokalbio metu Julija Vosylė pasakoja apie savo patirtis mados industrijoje, kūrybinio kelio paieškas ir sprendimus, kurie paskatino keisti kryptį.
Europos sprendimai dėl socialinių tinklų: ekspertai įspėja, kad vaikai tapo nekontroliuojamo eksperimento dalimi
Europos Sąjungai vis ryškiau brėžiant kryptį riboti socialinių tinklų prieinamumą nepilnamečiams, viešojoje erdvėje įsiplieskė diskusija: ar tai perteklinis draudimas, ar būtina skaitmeninės higienos priemonė? Lietuvos ekspertai teigia, kad tai nėra emocinė reakcija, o mokslu grįstas politinis sprendimas, ir ragina Lietuvą nelaukti, kol šių procesų pasekmės taps nebegrįžtamos.
„Alter Ego“ tinklalaidė su Gediminu Kvietkausku: „Aš tikėjau, kad būsiu kunigu“
Antroje „Alter Ego“ tinklalaidėje vieši verslininkas, mentorius, AB „East West Agro“ steigėjas ir VDU tarybos narys Gediminas Kvietkauskas. Pokalbio metu jis atvirai pasakoja apie savo vaikystę, ankstyvas svajones ir kelią, kuris galiausiai nuvedė į verslo pasaulį. Pašnekovas prisimena, kad vaikystėje buvo labai tvarkingas, pareigingas ir smalsus vaikas, o didelę vietą jo kasdienybėje užėmė knygos. Skaitymas tapo vienu svarbiausių pomėgių, padėjusių formuoti požiūrį į pasaulį ir žmones.
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VU Verslo mokyklos tinklalaidėje „Alter Ego“ – pokalbis su verslininku Gediminu Kvietkausku
VU Verslo mokyklos (VU VM) tinklalaidė „Alter Ego“ tęsia naują sezoną ir kviečia žiūrovus į dar vieną atvirą pokalbį apie lyderystę, pasirinkimus ir asmeninį augimą. Naujausiame epizode kalbinamas Gediminas Kvietkauskas – verslininkas, mentorius ir bendrovės East West Agro steigėjas. Kovo 12 dieną 11 valandą pasirodysiančiame epizode pašnekovas dalijasi savo gyvenimo istorija – nuo ankstyvų patirčių ir formuojančių pasirinkimų iki šiandienos profesinių sprendimų.
„Alter Ego“ tinklalaidė su Julija Jeršova: „Man reikėjo visko vienu metu“
Pirmojoje „Alter Ego“ tinklalaidėje vieši pilotė Julija Jeršova – pašnekovė, atvirai pasakojanti apie savo kelią nuo vaikystės svajonių iki atsakingos ir iššūkių kupinos profesijos. Pokalbio metu ji dalijasi ne tik profesiniais pasirinkimais, bet ir asmeniniais išgyvenimais, lydėjusiais siekiant tikslo. Julija prisimena, kad noras siekti daugiau ir išbandyti skirtingas veiklas ją lydėjo nuo mažens.
VU Verslo mokyklos tinklalaidė „Alter Ego“ startuoja TV3: premjeroje – pokalbis su pilote Julija Jeršova
VU Verslo mokyklos (VU VM) tinklalaidė „Alter Ego“ pradeda ilgalaikį bendradarbiavimą su TV3 – nuo šiol žiūrovų lauks nuosekliai pristatomi nauji epizodai. Tai žymi naują tinklalaidės augimo etapą ir dar platesnę jos sklaidą auditorijai. Vasario 26 dieną 11 valandą žiūrovai išvys pokalbį su Julija Jeršova – „AirBaltic“ pilote, atvirai pasakojančia apie savo kelią nuo vaikystės svajonių iki atsakingos ir daug iššūkių reikalaujančios profesijos.
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