Atskleidė geriausią bulvinių blynų receptą: „Oi, kaip skanu“

Porcijos 4. Užtruksite apie 30 min. Reikės: 4–6 didelės bulvės; 1 kiaušinis; druskos pagal skonį; žiupsnis juodųjų pipirų; aliejaus, kepimui.
Padažui: 150 g sūdytos šoninės; 1 svogūnas; 300 ml virtų miško grybų; keli svogūnų laiškai.
Bulvinių blynų receptas
Bulves nuskutame, svogūną nulupame, nuplauname ir sutarkuojame bulvių tarkavimo mašina arba smulkia tarka. Įmušame kiaušinį. Pagardiname druska, pipirais. Gerai išmaišome. Kepame blynus gerai įkaitintoje keptuvėje su šlakeliu aliejaus iš abiejų pusių, kol blynai iškeps ir gražiai apskrus.
Šoninę supjaustome nedideliais gabalėliais. Sudedame į keptuvę ir kepiname, kol ši gražiai apskrus. Sudedame smulkintą svogūną ir pakepiname, kol šis taps auksinės spalvos. Sudedame virtus grybus ir pakaitiname viską dar keletą min.
Iškeptus blynus sudedame į indą, užpilame grybų ir spirgučių padažu, pabarstome smulkintu svogūnu, uždengiame dangčiu ir leidžiame šiek tiek pastovėti, kad skoniai susidraugautų.