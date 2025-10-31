Virtų bulvių blyneliai nukels atgal į vaikystę: iškart gaminkite daugiau

Porcijos 2. Užtruksite apie 20 min. Reikės: 400 g virtų bulvių; 4 v. š. varškės; 1 kiaušinis; 3 v. š. miltų; žiupsnis druskos; žiupsnis juodųjų pipirų; šlakelis aliejaus, kepimui.
Padažui: 1 v. š. sviesto; 2 v. š. grietinės; žiupsnis druskos; žiupsnis muskato; 1 v. š. krapų smulkintų.
Bulves sumalame. Į dubenį mušame kiaušinį, dedame varškę, miltus, beriame druskos ir pipirų. Gerai išmaišome.
Keptuvėje įkaitiname aliejų. Drėgnomis rankomis formuojame paplotėlius. Kepame ant silpnos kaitros, uždengę dangčiu, kol paplotėliai iškeps ir apskrus.
Kitoje keptuvėje ištirpiname sviestą. Sudedame grietinę, pagardiname druska ir muskato riešutu.
Iškepusius paplotėlius apliejame padažu, pabarstome krapais.