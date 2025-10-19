Taip kepti bulviniai blynai sužavės nuo pirmo kąsnio: skonis vertas 10 balų

Porcijos 4. Užtruksite apie 30 min. Bulviniams blynams reikės: 1 kg bulvių; 2 kiaušiniai; 1 svogūnas; žiupsnis juodųjų pipirų; 1 a. š. bulvių prieskonių; druskos, pagal skonį; aliejaus, kepimui pagal poreikį; grietinės, pagal poreikį.
Bulves ir svogūną nulupame. Sutarkuojame bulvių tarkavimo mašina. Jeigu skysčio labai daug, jo nupilame šaukštu. Įmušame kiaušinius, suberiame prieskonius. Masę gerai išmaišome.
Keptuvėje įkaitiname aliejų. Kepame iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Valgome su grietine.