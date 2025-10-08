Išbandė kiaušinius kepti šiuo būdu: receptą rekomenduoja išbandyti visiems

Porcijos 2. Užtruksite apie 20 min.
Reikės:
- 2 kruasanai;
- 4 kiaušiniai;
- 4 juostelės Serano kumpio (ar kito mėgiamo);
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis pipirų;
- Daržovių patiekti;
- Pundelis laiškinių česnakų.
Kruasaną perpjauname per pusę. Vidų šiek tiek paspaudžiame, kad galėtume įtalpinti kumpį ir kiaušinį. Į kruasano vidų dedame po kumpio gabalėlį. Mušame kiaušinį. Pagardiname druska, pipirais.
Taip paruošus kruasanus dedame į keksiukų formeles ir kepame 170°C orkaitėje apie 20 min. Pabarstome smulkintu laiškiniu česnaku.
Patiekiame su mėgiamomis daržovėmis.