Asta Stašaitytė badauja jau 5 paras: atskleidė, kodėl taip daro

Badavimo tikslas
Žinoma laidų vedėja Asta Stašaitytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino žinia, jog badauja jau 5-ias paras.
Moteris pasidalinusi žinia apie badavimą pasakojo:
„Aš badauju. Šį įrašą nuo šio svarbiausio fakto ir pradedu. Jau 5-ios paros, kai jokio maisto burnoje neturėjau, tik skysta žolelių arbata, vanduo arba puodelis juodos kavos, kai labai jo norėjosi.
3 paras mano ketonai bus labai aukšti. Organizme vyks stebuklai, jis pats save gydys, ląstelės atsinaujins.
Apie bado naudą sužinojau prieš daug metų. Esu taip išsigydžiusi ir alergiją, kuri buvo baisi, o kas turi alergijų tikrai supras tą džiaugsmą. Bado nauda niekada neabejojau.
Tai, ką gavau čią, Lietuvoje, įsikūrė tokia bendruomenė – naujystė. Kaip nauja jaunystė – naujystė. Ją įkūrė du nuostabūs žmonės.
Su programa naujystė aš gavau žinių, aš suprantu, kas vyksta mano organizme badaujant. Aš labiau džiūgauju, nes aš žinau, kas vyksta, žinau, kokiai prevencijai aš padedu, kad neprasidėtų ligos.
Per šį savaitgalį buvo trys nuostabūs lektoriai, per kurį mūsų badavo 19 žmonių. Sužinojau daug dalykų apie mitybos įpročius, gyvenimo budą, konkrečius pavyzdžius, kaip turi atrodyti lėkštė, ką daryti, jei suvalgei kokį negerą dalyką.
Badaujant aš jaučiausi ne vargstanti, o gerai leidžianti laiką. Aplinka su vandens telkiniu, kas vakarą ėjome į pirtelę“.
