Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Koncerte apvogta žinoma laidų vedėja: negali grįžti namo

2025-08-26 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 17:55

Atostogos Amerikoje – daugelio svajonė. Nors nuo pavojų nesi apsaugotas niekur, tačiau žinomai Ukrainos laidų vedėjai bei nuomonės formuotojai Alinai Šamanskajai atostogos Amerikoje gerokai apkarto. Moteris buvo apiplėšta.

Alina Šamanskaja (Nuotr. socialinių tinklų)
5

Atostogos Amerikoje – daugelio svajonė. Nors nuo pavojų nesi apsaugotas niekur, tačiau žinomai Ukrainos laidų vedėjai bei nuomonės formuotojai Alinai Šamanskajai atostogos Amerikoje gerokai apkarto. Moteris buvo apiplėšta.

REKLAMA
7

Alina Šamanskaja – viena žinomiausių Ukrainos televizijos žvaigždžių, taip pat veda savo socialinius tinklus ir turi daugiau nei 1 mln.  sekėjų. Moteris prieš kurį laiką išskirdo į Ameriką, kur linksmai leido laiką, tačiau atostogos gerokai apkarto po to, kuomet ji buvo apiplėšta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Alina Šamanskaja
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Alina Šamanskaja

Apvogė koncerte

Moteris savo socialiniuose tinkluose dalinosi nuotrauka su aprašymu ir papasakojo viską apie nutikusį siaubingą įvykį.

REKLAMA
REKLAMA

View this post on Instagram

A post shared by Аліна Шаманська (@shamankaa)

REKLAMA

Alina rašė apie nutikimą ir dalinosi visą įvykių seka:

„Las Vegase mane apvogė, Backstreet Boys koncerte, minioje. Rankinėje buvo užsienio pasas, grynieji pinigai ir mano mikrofonas. Pirma mintis: o kaip aš įlipsiu į lėktuvą? Kaip aš grįšiu į Ukrainą? Kas bus su mano Amerikos viza? Bet, viskas iš eilės…

Koncertų salė „Spherevegas“ užfiksavo įvykį ir pranešė, kad atsakymą pateiks per 48 valandas. Bet būkime atviri – niekas nieko negrąžins… Nesu tikra ar apskritai kas nors ieškos ir peržiūrės kameras. Las Vegase tai labai dažna istorija. Netgi – standartinė. Taip man pasakė konsulas.

REKLAMA
REKLAMA

Kodėl turėjau su savimi pasą? Nes be fizinio ID į vietą neįleidžia, o mes po koncerto planavome eiti į klubą.

Kokia veiksmų seka:

Dabar, kad grįžčiau į Ukrainą, turiu vykti į konsulatą San Franciske su policijos pranešimu apie praradimą. Ten man išduos laikiną dokumentą, kuris leis sėsti į lėktuvą ir kirsti sieną, bet yra „bet“... Reikia pirkti naują bilietą. Mat Varšuva šio dokumento nepriims. Tai gali padaryti arba Turkija, arba Moldova...

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuvykti į San Franciską galima per 9–10 val. automobiliu. O man – visos 12–13… tik į vieną pusę. Tai griauna mano planus ir atima 2–3 paras…

Turėjau grįžti namo rugpjūčio 26-ąją. Man suplanuoti didelių projektų filmavimai, dėl kurių susitarta dar prieš pusmetį. Taip pat – paruošti sūnų mokyklai, išleisti jį į antrą klasę, nekalbant jau apie tai, kaip stipriai pasiilgau… Filmavimai ir montažai televizijoje, dalyvavimas renginiuose. Dabar visa tai griūva.

Bet svarbiausia, kad esu gyva ir sveika, nes vakar galėjo nutikti visko…

Gal kas nori kartu su manimi? Nemokamai pamatyti San Franciską ir dalintis vairavimu pakeliui… Yra norinčių?Išvykimas arba iš Las Vegaso, arba iš Los Andželo“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Tai
Tai
2025-08-26 18:34
Prašyk zelios ir parveš ko čia cypauji ant viso pasaulio
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų