Koncerte apvogta žinoma laidų vedėja: negali grįžti namo

Alina Šamanskaja – viena žinomiausių Ukrainos televizijos žvaigždžių, taip pat veda savo socialinius tinklus ir turi daugiau nei 1 mln. sekėjų. Moteris prieš kurį laiką išskirdo į Ameriką, kur linksmai leido laiką, tačiau atostogos gerokai apkarto po to, kuomet ji buvo apiplėšta.
Apvogė koncerte
Moteris savo socialiniuose tinkluose dalinosi nuotrauka su aprašymu ir papasakojo viską apie nutikusį siaubingą įvykį.
Alina rašė apie nutikimą ir dalinosi visą įvykių seka:
„Las Vegase mane apvogė, Backstreet Boys koncerte, minioje. Rankinėje buvo užsienio pasas, grynieji pinigai ir mano mikrofonas. Pirma mintis: o kaip aš įlipsiu į lėktuvą? Kaip aš grįšiu į Ukrainą? Kas bus su mano Amerikos viza? Bet, viskas iš eilės…
Koncertų salė „Spherevegas“ užfiksavo įvykį ir pranešė, kad atsakymą pateiks per 48 valandas. Bet būkime atviri – niekas nieko negrąžins… Nesu tikra ar apskritai kas nors ieškos ir peržiūrės kameras. Las Vegase tai labai dažna istorija. Netgi – standartinė. Taip man pasakė konsulas.
Kodėl turėjau su savimi pasą? Nes be fizinio ID į vietą neįleidžia, o mes po koncerto planavome eiti į klubą.
Kokia veiksmų seka:
Dabar, kad grįžčiau į Ukrainą, turiu vykti į konsulatą San Franciske su policijos pranešimu apie praradimą. Ten man išduos laikiną dokumentą, kuris leis sėsti į lėktuvą ir kirsti sieną, bet yra „bet“... Reikia pirkti naują bilietą. Mat Varšuva šio dokumento nepriims. Tai gali padaryti arba Turkija, arba Moldova...
Nuvykti į San Franciską galima per 9–10 val. automobiliu. O man – visos 12–13… tik į vieną pusę. Tai griauna mano planus ir atima 2–3 paras…
Turėjau grįžti namo rugpjūčio 26-ąją. Man suplanuoti didelių projektų filmavimai, dėl kurių susitarta dar prieš pusmetį. Taip pat – paruošti sūnų mokyklai, išleisti jį į antrą klasę, nekalbant jau apie tai, kaip stipriai pasiilgau… Filmavimai ir montažai televizijoje, dalyvavimas renginiuose. Dabar visa tai griūva.
Bet svarbiausia, kad esu gyva ir sveika, nes vakar galėjo nutikti visko…
Gal kas nori kartu su manimi? Nemokamai pamatyti San Franciską ir dalintis vairavimu pakeliui… Yra norinčių?Išvykimas arba iš Las Vegaso, arba iš Los Andželo“.
