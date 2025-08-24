Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

JAV kino kūrėjas Woody Allenas pasirodys Rusijoje ir taps tarptautinės kino savaitės svečiu

2025-08-24 12:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 12:44

Oskaro laureatas, amerikiečių kino kūrėjas Woody Allenas, garsėjantis savo kultinėmis komedijomis, taps pagrindiniu Maskvos tarptautinės kino savaitės svečiu. Šis su valstybe siejamas festivalis pristatys ir prorusiškų režisierių darbus. Pasak organizatorių, 89-erių režisierius dalyvaus nuotoliniu būdu, o ne asmeniškai.

Woody Allen (Nuotr. Vida Press)

Maskvos tarptautinė kino savaitė, vyksianti rugpjūčio 23–27 dienomis, pradėta rengti 2024-aisiais. Programoje – kino seansai, paskaitos bei verslo forumai, skirti pristatyti Rusijos sostinę kaip tarptautinį traukos centrą kino kūrėjams ir kino mylėtojams.

Dalyvaus svečiai daugiau nei iš 20 šalių

Sekmadienį W. Allenas ves programą „Pasaulio kino legendos“, kurios diskusiją moderuos rusų režisierius Fiodoras Bondarčiukas. „Šiemet festivalyje dalyvaus daugiau nei 80 svečių iš daugiau nei 20 šalių, tarp jų – Kinijos, Indijos, Turkijos, JAE, Saudo Arabijos, Egipto, Brazilijos, Meksikos, JAV, Pietų Korėjos, Irano ir kitų,“ – teigiama festivalio spaudos tarnybos pranešime, rašo tvpworld.com.

„Tarp ypatingų svečių – Woody Allenas, keturis „Oskarus“ laimėjęs kūrėjas, sukūręs daugiau nei 50 filmų, tarp jų Vidurnaktis Paryžiuje, Annie Hall ir Manhatanas,“ – priduriama.

Festivalio svetainėje W. Alleno sesija pristatoma kaip „paskaita-dialogas“ – pokalbis apie kiną, gyvenimą, įkvėpimą bei profesijos sąžiningumą.

„Atvira pokalbio atmosfera leis dalyviams prisiliesti prie režisieriaus vidinio pasaulio, suprasti, kaip gimsta istorijos, kurios gyvuoja kultūroje dešimtmečiais, ir išgirsti mintis, retai pasakomas viešai,“ – rašoma festivalio svetainėje.

Be W. Alleno, festivalyje taip pat dalyvaus amerikiečių aktorius ir kovos menų meistras Markas Dacascosas bei serbų režisierius Emiras Kusturica, garsėjantis savo prorusiškais pasisakymais.

