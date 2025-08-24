Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Netikėtai filmavimo aikštelėje mirė serialo „Emily in Paris“ režisierius: štai, kas nutiko

2025-08-24 10:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 10:55

Filmavimo aišktelėje mirė serialo „Emily in Paris“ antrasis režisierius Diego Borella. Vyras mirė būdamas 47-erių, sukniubęs filmavimo metu.

Emily in Paris (Nuotr. socialinių tinklų, 123rf.com)
12

Filmavimo aišktelėje mirė serialo „Emily in Paris" antrasis režisierius Diego Borella. Vyras mirė būdamas 47-erių, sukniubęs filmavimo metu.

0

Kaip praneša Italijos žiniasklaida (La Repubblica, Il Messaggero, Corriere della Sera), vyras netikėtai sukniubo penktojo „Netflix“ hito sezono filmavimo metu Italijoje, rugpjūčio 22 d., apie 19 val. vietos laiku.

„Emily in Paris“
FOTOGALERIJA. „Emily in Paris“

Tragedija įvyko ruošiantis paskutinei scenai Venecijoje, viešbutyje „Hotel Danieli“. Medikų komanda, buvusi filmavimo aikštelėje, bandė atgaivinti Borellą, tačiau jų pastangos buvo nesėkmingos. Vietos gydytojas patvirtino mirtį ir preliminariai nurodė, kad tikėtina priežastis buvo „staigus širdies smūgis“.

Filmavimas sustabdytas

Po šio įvykio penktojo sezono filmavimas sustabdytas, rašo Il Messaggero. Pasak La Repubblica, Borella buvo gerai žinomas Venecijos kino profesionalas, mokęsis Romoje, Londone ir Niujorke, taip pat dirbęs vizualiųjų menų ir literatūros srityse. Pastaruoju metu jis buvo įsitraukęs į „Emily in Paris“ filmavimus Italijoje.

Vos kelios dienos iki Borellos mirties serialo pagrindinė aktorė Lily Collins socialiniuose tinkluose dalijosi užkulisiais iš Venecijos. Rugpjūčio 19-ąją ji „Instagram“ paskelbė nuotraukas, kuriose matyti ant prieplaukos Venecijoje bei laive kartu su kolege Ashley Park.

„Kelionė į darbą ir iš jo su pačia geriausia kompanija…“ – rašė Collins. Park komentaruose atsakė: „Žinai, kaip aš tave myliu. Dar vienas nuotykis mūsų knygose.“

Kitame įraše aktorė pasidalijo akimirkomis iš kelionės gondola: „Labai venecijietiška išvyka. Kai darbas tampa malonumu…“ – rašė ji.

„Netflix“ ir „Emily in Paris“ gamybos kompanijos – Darren Star Productions, Jax Media bei MTV Entertainment Studios– šeštadienį, rugpjūčio 23 d., į žurnalistų prašymus pakomentuoti kol kas neatsakė.

