Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Merginos, būkite atsargios!“ – policija ragina apie tokius atvejus nedelsiant pranešti

2025-10-23 19:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 19:45

Socialiniuose tinkluose gyventojos dalijasi įspėjimais apie galimus apsimetėlius, kurie slepiasi po netikromis moterų anketomis ir bando užmegzti įtartinus pokalbius, neva norėdami pirkti parduodamas prekes. Moterų teigimu, taip veikiančių asmenų elgesys kartojasi jau ne pirmus metus, o tokiu būdu jie galimai siekia patenkinti savo lytinę aistrą. Policija ragina apie tokio pobūdžio atvejus pranešti per epolicija.lt ir pateikti susirašinėjimus bei kitus įrodymus.

Socialiniuose tinkluose įspėjimas visoms moterims – policija ragina apie tokius atvejus nedelsiant pranešti (tv3.lt koliažas)

Socialiniuose tinkluose gyventojos dalijasi įspėjimais apie galimus apsimetėlius, kurie slepiasi po netikromis moterų anketomis ir bando užmegzti įtartinus pokalbius, neva norėdami pirkti parduodamas prekes. Moterų teigimu, taip veikiančių asmenų elgesys kartojasi jau ne pirmus metus, o tokiu būdu jie galimai siekia patenkinti savo lytinę aistrą. Policija ragina apie tokio pobūdžio atvejus pranešti per epolicija.lt ir pateikti susirašinėjimus bei kitus įrodymus.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Feisbuko grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS“ išplito perspėjimas moterims apie galimai po netikra moters anketa apsimetinėjantį vyrą. 

REKLAMA
REKLAMA

„Merginos, būkite atsargios! Po moteriška anketa slepiasi apsimetėlis iškrypėlis“, – nurodo įrašo autorė. 

REKLAMA

Iš paviešintų susirašinėjimų matyti, kad galimai netikrą anketą sukūręs asmuo su ja susisiekė dėl parduodamos suknelės ir pradėjo klausinėti ar moteris turi daugiau suknelės nuotraukų bei klausti tokių klausimų ar būtų galima suknelę „vilkėti be liemenėlės“. 

Galiausiai tariama pirkėja pasiūlo susiskambinti vaizdo skambučiu, kad galėtų geriau apžiūrėti rūbą.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš pagalvojau, gal vėliau mums per čia išeitų susiskambinti ir per kamerą plačiau apžiūrėti. Tada būtų aiškiau kas ir kaip ir lengviau apsispręsti“, – teigė tariama pirkėja. 

Tiesa, vėliau asmuo taip pat pridūrė, kad neva planšetiniame kompiuteryje neturi kameros ir mikrofono, o vaizdo skambučio metu bendrautų rašydama žinutes.

O pardavėjai pasiūlius tokiu atveju susiskambinti telefonu, tariama pirkėja aiškino, kad per planšetinį kompiuterį vaizdas būtų ryškesnis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ketinimai ir kėslai - akivaizdūs. Taip nutikę daug moterų“, – teigė įrašo autorė, kuri galiausiai užblokavo minimą profilį. 

Teigia, kad taip vyksta ne pirmą kartą

Be to, į moters įrašą sureagavusios gyventojos tvirtino, kad su tokia galima apgavyste, kai už netikro moters profilio slepiasi vyras, susiduriama ne pirmą kartą.

REKLAMA

Štai viena iš jų tvirtino, kad tokiu būdu galimas apgavikas veikia jau ne pirmus metus. 

„Jau keli metai tas pats iškrypėlis slepiasi už įvairių moterų accountų (paskyrų – tv3.lt) ir visom rašo tą patį. Pokalbio metu prašo prisidėti suknelę prie krūtinės, klausia klausimų apie moters dydį ir panašiai. Ir jo niekas iki šiol nesustabdo“, – tvirtino viena gyventoja.

REKLAMA

„Senas dalykas. Dažnai už neveikiančios kameros vyrukas sėdi“, – socialiniuose tinkluose antrino kitas gyventojas. 

„Senas variantas čia“, – pridūrė dar kita gyventoja. 

Rekomenduoja kreiptis į policiją

Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad nors konkrečios statistikos dėl tokių atvejų policija nerenka.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visgi susidūrusiems su galimomis tokio tipo apgavystėmis, policijos atstovas rekomendavo kreiptis į policiją per epolicija.lt platformą.

Kreipimosi metu taip pat reikėtų pateikti susirašinėjimus, nuotraukas ir nurodyti kitas svarbias aplinkybes.

„Kadangi kiekvienas atvejis yra individualus ir skirtingas, visuomet būtų vertinama aplinkybių visuma, įvykio dalyvių ar liudytojų parodymai, kiti įrodymai, iš kurios galima padaryti tam tikras išvadas“, – aiškino R. Matonis.

Jis taip pat pridūrė, kad galima atsakomybė asmeniui, pasislėpusiam po netikru profiliu priklausytų nuo situacijos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų