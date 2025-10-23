„Merginos, būkite atsargios!“ – policija ragina apie tokius atvejus nedelsiant pranešti

Feisbuko grupėje „NEPATIKIMI ASMENYS“ išplito perspėjimas moterims apie galimai po netikra moters anketa apsimetinėjantį vyrą.
„Merginos, būkite atsargios! Po moteriška anketa slepiasi apsimetėlis iškrypėlis“, – nurodo įrašo autorė.
Iš paviešintų susirašinėjimų matyti, kad galimai netikrą anketą sukūręs asmuo su ja susisiekė dėl parduodamos suknelės ir pradėjo klausinėti ar moteris turi daugiau suknelės nuotraukų bei klausti tokių klausimų ar būtų galima suknelę „vilkėti be liemenėlės“.
Galiausiai tariama pirkėja pasiūlo susiskambinti vaizdo skambučiu, kad galėtų geriau apžiūrėti rūbą.
„Aš pagalvojau, gal vėliau mums per čia išeitų susiskambinti ir per kamerą plačiau apžiūrėti. Tada būtų aiškiau kas ir kaip ir lengviau apsispręsti“, – teigė tariama pirkėja.
Tiesa, vėliau asmuo taip pat pridūrė, kad neva planšetiniame kompiuteryje neturi kameros ir mikrofono, o vaizdo skambučio metu bendrautų rašydama žinutes.
O pardavėjai pasiūlius tokiu atveju susiskambinti telefonu, tariama pirkėja aiškino, kad per planšetinį kompiuterį vaizdas būtų ryškesnis.
„Ketinimai ir kėslai - akivaizdūs. Taip nutikę daug moterų“, – teigė įrašo autorė, kuri galiausiai užblokavo minimą profilį.
Teigia, kad taip vyksta ne pirmą kartą
Be to, į moters įrašą sureagavusios gyventojos tvirtino, kad su tokia galima apgavyste, kai už netikro moters profilio slepiasi vyras, susiduriama ne pirmą kartą.
Štai viena iš jų tvirtino, kad tokiu būdu galimas apgavikas veikia jau ne pirmus metus.
„Jau keli metai tas pats iškrypėlis slepiasi už įvairių moterų accountų (paskyrų – tv3.lt) ir visom rašo tą patį. Pokalbio metu prašo prisidėti suknelę prie krūtinės, klausia klausimų apie moters dydį ir panašiai. Ir jo niekas iki šiol nesustabdo“, – tvirtino viena gyventoja.
„Senas dalykas. Dažnai už neveikiančios kameros vyrukas sėdi“, – socialiniuose tinkluose antrino kitas gyventojas.
„Senas variantas čia“, – pridūrė dar kita gyventoja.
Rekomenduoja kreiptis į policiją
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigia, kad nors konkrečios statistikos dėl tokių atvejų policija nerenka.
Visgi susidūrusiems su galimomis tokio tipo apgavystėmis, policijos atstovas rekomendavo kreiptis į policiją per epolicija.lt platformą.
Kreipimosi metu taip pat reikėtų pateikti susirašinėjimus, nuotraukas ir nurodyti kitas svarbias aplinkybes.
„Kadangi kiekvienas atvejis yra individualus ir skirtingas, visuomet būtų vertinama aplinkybių visuma, įvykio dalyvių ar liudytojų parodymai, kiti įrodymai, iš kurios galima padaryti tam tikras išvadas“, – aiškino R. Matonis.
Jis taip pat pridūrė, kad galima atsakomybė asmeniui, pasislėpusiam po netikru profiliu priklausytų nuo situacijos.
