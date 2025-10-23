Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune aptiktas įspūdingas kiekis buteliukų su elektroninių cigarečių papildymo skysčiu

2025-10-23 15:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 15:16

Kaune policija aptikto per 16,6 tūkst. nelegalių buteliukų su elektroninių cigarečių papildymo skysčiu.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kaune policija aptikto per 16,6 tūkst. nelegalių buteliukų su elektroninių cigarečių papildymo skysčiu.

0

Rugsėjį Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis – didelio kiekio elektroninių cigarečių skysčių ir vienkartinių elektroninių cigarečių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas iš ikiteisminių tyrimų pradėtas šių metų rugsėjo mėnesio pradžioje, kai Kaune, Taikos prospekte, lengvajame automobilyje „Audi“ pareigūnai aptiko 7 dėžes su neteisėtai gabenamais elektroninių cigarečių papildymo skysčiais. 

Atlikus dvi kratas, rasta ir paimta 6 tūkst. 812 buteliukų elektroninių cigarečių pildymo skysčio bei 174 vienkartinės elektroninės cigaretės, pranešė Kauno apskrities policija.

Bendras skysčio kiekis siekia 71,17 litro, o bendra prekių vertė, įskaitant privalomus mokesčius, – daugiau kaip 61 tūkst. eurų. 

Įtarimai pareikšti Kauno miesto gyventojui (gim. 2005 m.), kuris iki šiol nebuvo teistas. Įtariamojo turtui – automobiliui, mobiliojo ryšio telefonui ir piniginėms lėšoms – paskirtas laikinas nuosavybės teisės apribojimas.

Kitas ikiteisminis tyrimas pradėtas rugsėjo mėnesio viduryje, kai Kaune, Islandijos plente, sustabdžius krovininį automobilį „Mercedes-Benz“ jame buvo rasta dėžių su elektroninių cigarečių papildymo skysčiais.

Pareigūnai atliko tris kratas ir vieną poėmį – rasti 9 tūkst. 807 buteliukai elektroninių cigarečių skysčio (98,07 litro) bei 204 vienkartinės elektroninės cigaretės. Taip pat paimti trys mobiliojo ryšio telefonai. Įtarimai dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis pareikšti dviem Kauno miesto gyventojams (gim. 1999 m. ir 2000 m.).

Ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuoja ir jiems vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės.

