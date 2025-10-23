Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Europos šalyje sulaikyti 3 vyrai, įtariami bendradarbiavimu su Rusijos žvalgyba

2025-10-23 15:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 15:12

Londono policija ketvirtadienį pranešė areštavusi tris 44, 45 ir 48 metų amžiaus vyrus, įtariamus bendradarbiavimo su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba.

Europos šalis sulaikė 3 vyrus, įtariamus bendradarbiavimu su Rusijos žvalgyba (nuotr. SCANPIX)

Londono policija ketvirtadienį pranešė areštavusi tris 44, 45 ir 48 metų amžiaus vyrus, įtariamus bendradarbiavimo su Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba.

Vyrai ketvirtadienį buvo sulaikyti Londono vakarinėje ir centrinėje dalyse ir bus apklausiami policijos kovos su terorizmu skyriaus dėl pažeidimų pagal Nacionalinio saugumo įstatymą, savo pareiškime pranešė Metropoliteno policija.

Verbuoja vis daugiau žmonių

 „Matome, kad užsienio žvalgybos tarnybos verbuoja vis daugiau žmonių, kuriuos galėtume apibūdinti kaip „statytinius“, o šie areštai yra tiesiogiai susiję su mūsų nuolatinėmis pastangomis sutrukdyti tokio tipo veiklą“, – sakė Londono policijos kovos su terorizmu policijos vadovas Dominikas Murphy'is.

„Kiekvienas, kuris gali susigundyti vykdyti nusikalstamą veiklą Jungtinėje Karalystėje su juo susisiekus užsienio valstybei, turėtų labai gerai pagalvoti.

Tokia veikla bus tiriama ir kiekvienas, kuris bus pripažintas ją vykdžiusiu, gali tikėtis baudžiamojo persekiojimo, o nuteistiesiems gali grėsti labai rimtos pasekmės“, – pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

