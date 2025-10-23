Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis dėl teritorinių nuolaidų Rusijai kirto kategoriškai

2025-10-23 11:49 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-23 11:49

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kategoriškai prieštarauja bet kokioms teritorinėms nuolaidoms Rusijai, rašo UNIAN.

JAV sustabdžius ginklų tiekimą, Ukraina atskleidė savo veiksmų planus (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kategoriškai prieštarauja bet kokioms teritorinėms nuolaidoms Rusijai, rašo UNIAN.

„Jokių teritorinių nuolaidų“, – trumpai pareiškė V. Zelenskis.

Jis taip pat išreiškė nuomonę, kad ugnies nutraukimas Ukrainoje yra įmanomas, tačiau, jo manymu, reikia daryti didesnį spaudimą Rusijai.

„Ugnies nutraukimas yra įmanomas. Manau, kad kiekvienas iš mūsų nori ugnies nutraukimo. Bet reikia didesnio spaudimo Rusijai. Esame pasirengę deryboms dėl ugnies nutraukimo. Esame pasirengę bet kokiam formatui. Bet svarbus derybų turinys – mums reikia teisingos ir ilgalaikės taikos“, – pabrėžia V. Zelenskis

Zelenskis giria stiprią žinią, kurią siunčia JAV sankcijos Rusijai

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis ketvirtadienį palankiai įvertino „stiprią ir labai reikalingą“ žinią, kurią siunčia Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sankcijos Rusijos energetikos sektoriui, kai prezidentas Donaldas Trumpas koja į koją su Europos Sąjunga (ES) ėmėsi didinti spaudimą Maskvai.

„Mes to laukėme. Duok Dieve, kad tai veiks, ir tai yra labai svarbu“, – žurnalistams ES viršūnių susitikime Briuselyje pareiškė V. Zelenskis ir kartu nurodė, kad Vašingtonas pasiuntė „gerą ženklą kitoms pasaulio šalims prisijungti prie sankcijų“.

D. Trumpas trečiadienį įvedė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“, skųsdamasis, kad jo derybos su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo „niekur neveda“.

Atvykdamas į Briuselį, V. Zelenskis tinkle „X“ padėkojo D. Trumpui už „ryžtingą ir tikslingą sprendimą“. Jis sakė, kad JAV sankcijos yra „aiškus ženklas, jog karo pratęsimas ir teroro sėjimas turi savo kainą“.

„Tai stipri ir labai reikalinga žinia, kad agresija neliks be atsako“, – pabrėžė jis.

D. Trumpas daug mėnesių delsė inicijuoti sankcijas Rusijai, tačiau jo kantrybės taurė persipildė, kai žlugo planai Budapešte surengti dar vieną aukščiausiojo lygio susitikimą su V. Putinu. Jis tokį žingsnį žengė tuo metu, kai ES pritarė 19-ajam sankcijų paketui, kuriuo siekiama spausti Rusiją nutraukti nesiliaujančią, jau trejus su puse metų vykstančią invaziją į kaimyninę šalį.

27 šalis nares turintis blokas savo ruožtu taip pat nusitaikė į Rusijos iškastinį kurą ir vieneriais metais – iki 2027 m. pradžios – paankstino suskystintų gamtinių dujų importo draudimą. Be to, Bendrija į juodąjį sąrašą įtraukė dar daugiau nei 100 tanklaivių iš Maskvos vadinamojo „šešėlinio laivyno“, kurį sudaro senstantys laivai, ir įvedė kontrolę šnipinėjimu įtariamų Rusijos diplomatų kelionėms.

Paketas buvo oficialiai priimtas ketvirtadienį, prieš pat V. Zelenskiui prisijungiant prie ES lyderių aukščiausiojo lygio susitikimo, kuriame daugiausia dėmesio skiriama paramos Ukrainai stiprinimui.

