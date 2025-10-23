Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dėl sankcijų Rusijai susitarę ES lyderiai Briuselyje sieks pritarti naujai paskolai Ukrainai

2025-10-23 09:45 / šaltinis: BNS
2025-10-23 09:45

Dėl sankcijų Rusijai susitarę Europos Sąjungos (ES) lyderiai ketvirtadienį renkasi Briuselyje, kad pritartų galimai naujai milžiniškai paskolai Kyjivui, kuriai būtų panaudotas Rusijos įšaldytas turtas, vėl stringant progresui dėl taikos susitarimo Ukrainoje.

Europos Sąjungos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Dėl sankcijų Rusijai susitarę Europos Sąjungos (ES) lyderiai ketvirtadienį renkasi Briuselyje, kad pritartų galimai naujai milžiniškai paskolai Kyjivui, kuriai būtų panaudotas Rusijos įšaldytas turtas, vėl stringant progresui dėl taikos susitarimo Ukrainoje.

REKLAMA
1

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus ES viršūnių susitikime Briuselyje – prieš išvykdamas į Londoną penktadienį – Europai stengiantis sustiprinti paramą po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas atidėjo planuotą susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Budapešte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Zelenskis ir pagrindiniai jo rėmėjai siekia pasinaudoti D. Trumpo reikalavimu, kad Rusija ir Ukraina nutrauktų kovas ties dabartine fronto linija, ir Maskvai perkelti atsakomybę daryti nuolaidas.

REKLAMA
REKLAMA

Viltys, kad D. Trumpas gali imtis veiksmų prieš V. Putiną, sustiprėjo trečiadienį, kai JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas) pareiškė, kad Vašingtonas „gerokai padidins“ sankcijas Rusijai, ir apkaltino rusų vadovą derybose nesant „sąžiningu ir atviru“.

REKLAMA

Nors per derybas Jungtinės Karalystės (JK) sostinėje daugiau dėmesio turėtų būti skiriama tam, kaip išlaikyti nenuoseklųjį JAV prezidentą Europos pusėje, per aukščiausiojo lygio susitikimą Briuselyje bus sprendžiamas klausimas, kaip toliau finansuoti Ukrainą ir daryti didesnį spaudimą Maskvai.

Kertinė ES paramos Kyjivui dalis priklauso nuo naujo 140 mlrd. eurų „reparacijų paskolos“ plano, finansuojamo iš bloko įšaldytų Rusijos centrinio banko lėšų.

REKLAMA
REKLAMA

Belgija, kurioje didžioji dalis šių pinigų laikoma tarptautinėje indėlių organizacijoje „Euroclear“, pareikalavo garantijų, kad likusi ES dalis pasidalys atsakomybę, jei Rusija kreipsis į teismą.

Nors pagrindiniai klausimai dar neišspręsti, diplomatai tikisi, kad ES vadovai suteiks bloko vykdomajai institucijai leidimą parengti oficialų teisinį pasiūlymą dėl paskolos, kurią Kyjivas grąžins tik tada, kai Maskva atlygins žalą, kurią ji padarė per invaziją į Ukrainą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tai būtina padaryti, kad Ukraina galėtų išlikti kovoje“, – sakė vienas ES diplomatas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

Pareigūnų teigimu, lėšos – kurių didžioji dalis, anot Europos Komisijos, turėtų būti skirta ginklams Europoje pirkti – galėtų palaikyti Ukrainos kovą dar bent dvejus metus.

Net jei aukščiausiojo lygio susitikime bus pasiektas pirminis pritarimas, panašu, kad iki galutinio paskolos suteikimo teks dar ilgus mėnesius derėtis dėl smulkių sąlygų.

REKLAMA

„Vis dar yra daug svarstomų klausimų“, – sakė diplomatas.

Pasiektas susitarimas dėl sankcijų

Tuo pat metu ES siekia užveržti Maskvai apynasrį naujomis sankcijomis: prieš pat aukščiausiojo lygio susitikimą ES šalys trečiadienį susitarė dėl naujo sankcijų paketo, įskaitant draudimą nuo 2026-ųjų pabaigos importuoti rusiškas suskystintas gamtines dujas.

REKLAMA

Kremliui palanki Slovakija stabdė sankcijų paketo priėmimą, nes siekė apsaugoti savo automobilių pramonę nuo ES klimato teisės aktų.

Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico (Robertas Ficas) trečiadienį sutiko atsisakyti veto dėl sankcijų, teigdamas, kad gavo pakankamas garantijas dėl automobilių gamyklų apsaugos.

Be to, į „juodąjį“ sąrašą buvo įtraukta dar daugiau nei 100 tanklaivių iš vadinamojo šešėlinio laivyno, kurį sudaro senstantys naftos tanklaiviai, ir įvesta šnipinėjimu įtariamų Rusijos diplomatų kelionių kontrolė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nors daugiausia dėmesio Briuselyje bus skiriama dabartiniam žemyną krečiančiam karui, lyderiai taip pat aptars planus pasirengti galimam platesnio masto konfliktui su Rusija ateityje.

Po plačiai nuskambėjusių oro erdvės pažeidimų ir paslaptingų dronų skrydžių Briuselis pasiūlė sukurti apsaugos nuo dronų sistemą kaip vieną iš daugelio skubiai reikalingų gynybos prioritetų.

Politikai ketina patvirtinti veiksmų planą, kuriuo siekiama ES galimam karui parengti iki 2030-ųjų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. JAV atsakė, kas slypi už Trumpo sankcijų Putinui: „Suprato, kad reikalai nejuda į priekį“ (74)
„The New York Times“: akivaizdu, kas siutina Putiną (nuotr. SCANPIX)
„The New York Times“: akivaizdu, kas siutina Putiną (20)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis apie Trumpo planą: neblogas kompromisas, bet Putinas gali nesutikti (2)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis įvertino Trumpo planą: geras kompromisas (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų