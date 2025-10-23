Kalendorius
TV3 naujienos > Mokslas ir IT

ES žiniasklaidos tyrimas: dirbtinis intelektas nėra patikimas naujienų šaltinis

2025-10-23 08:32 / šaltinis: BNS
2025-10-23 08:32

Kaip rodo trečiadienį paskelbtas didžiulis Europos visuomeninių transliuotojų atliktas tyrimas, dirbtinio intelekto (DI) asistentai, tokie kaip „ChatGPT“, klausiami apie naujienų įvykius, maždaug pusę atvejų klydo.

Dirbtinis intelektas (nuotr. Shutterstock.com)

Kaip rodo trečiadienį paskelbtas didžiulis Europos visuomeninių transliuotojų atliktas tyrimas, dirbtinio intelekto (DI) asistentai, tokie kaip „ChatGPT", klausiami apie naujienų įvykius, maždaug pusę atvejų klydo.

0

Klaidų būta tokių, kad naujienos buvo painiojamos su parodijomis, neteisingai nurodomos datos arba tiesiog išgalvojami įvykiai.

Europos transliuotojų sąjungos ataskaitoje buvo nagrinėjami keturi plačiai naudojami DI asistentai: „ChatGPT“, „Microsoft Copilot“, „Google Gemini“ ir „Perplexity“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrime teigiama, kad iš viso 45 proc. visų dirbtinio intelekto atsakymų buvo rasta bent viena svarbi problema, nepriklausomai nuo kalbos ar kilmės šalies.

Viename iš penkių atsakymų „buvo didelių tikslumo problemų, įskaitant haliucinacines detales ir pasenusią informaciją“.

Iš keturių asistentų „blogiausiai pasirodė „Gemini“, kurio 76 proc. atsakymų turėjo reikšmingų problemų, daugiau nei dvigubai daugiau nei kitų asistentų, daugiausia dėl prastos šaltinių paieškos“.

Gegužės pabaigoje–birželio pradžioje 22 visuomeninės žiniasklaidos priemonės iš 18 daugiausia Europos šalių pateikė tuos pačius naujienų klausimus DI asistentams.

Neaktuali informacija buvo viena iš dažniausiai pasitaikančių problemų per visus 3 tūkst. atsakymų.

Į klausimą „Kas yra popiežius?“ „ChatGPT“ atsakė Suomijos visuomeniniam transliuotojui „Yle“, o „Copilot“ ir „Gemini“ – Nyderlandų žiniasklaidos priemonėms NOS ir NPO, kad tai Pranciškus, nors tuo metu jis jau buvo miręs ir jį pakeitė Leonas XIV.

Prancūzijos radijo stoties „Radio France“ paklaustas apie įtariamą Elono Musko (Ilono Masko) nacistinį pasveikinimą per Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) inauguraciją sausio mėnesį, „Gemini“ atsakė, kad milijardierius turėjo „erekciją dešinėje rankoje“, matyt, patikėjęs satyriniu humoro šaltiniu.

„Dirbtinio intelekto asistentai vis dar nėra patikimas būdas gauti ir vartoti naujienas“, – sakė EBU generalinio direktoriaus pavaduotojas Jeanas Philipas De Tenderis (Žanas Filipas De Tenderis) ir BBC dirbtinio intelekto skyriaus vadovas Pete'as Archeris (Pitas Arčeris).

Nepaisant šių trūkumų, DI asistentai vis dažniau naudojami informacijai gauti, ypač tarp jaunimo.

Birželį paskelbtos pasaulinės „Reuters“ instituto ataskaitos duomenimis, 15 proc. jaunesnių nei 25 metų žmonių kiekvieną savaitę naudojasi jais naujienų santraukoms gauti.

