Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES energetikos ministrai turėtų pritarti rusiškų dujų importo draudimui

2025-10-20 10:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-20 10:20

Europos Sąjungos (ES) pastangos uždrausti dujų ir naftos importą iš Rusijos pirmadienį turėtų pereiti į kitą etapą, nes šiam žingsniui turėtų pritarti energetikos ministrai.

Dujos (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjungos (ES) pastangos uždrausti dujų ir naftos importą iš Rusijos pirmadienį turėtų pereiti į kitą etapą, nes šiam žingsniui turėtų pritarti energetikos ministrai.

REKLAMA
0

Ministrai Liuksemburge rengiamame susitikime siekia susitarti dėl bendros pozicijos dėl importo sustabdymo prieš užbaigiant įstatymo projektą per derybas su Europos Parlamentu (EP). ES įstatymų leidėjai praėjusią savaitę balsavimu jau pritarė šiam pasiūlymui, o tai leidžia jiems pradėti derybas su sostinėmis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal pasiūlymą naftos, vamzdynais tiekiamų dujų ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) importas iš Rusijos būtų visam laikui uždraustas vėliausiai nuo 2028 m. Draudimui, dėl kurio bus deramasi su EP, bus pritarta balsų dauguma, o tai reiškia, kad tokios šalys, kaip Vengrija ir Slovakija, kurios iš Rusijos importuoja vamzdynais tiekiamas dujas, balsavime gali būti nugalėtos.

REKLAMA
REKLAMA

Lygiagrečiai dedamos pastangos dėl ankstesnio SGD importo draudimo, kuris yra būsimo ES sankcijų paketo Rusijai dalis.

REKLAMA

Pernai Maskva vis dar buvo atsakinga už maždaug penktadalį viso dujų importo į ES, o SGD dalis didėjo, rodo bloko duomenys. Pirmoje 2025 m. pusėje ES iš Rusijos importavo SGD už beveik 4,5 mlrd. eurų.

Sankcijos gali būti priimtos, kai tik dėl priemonių, nedalyvaujant EP, susitaria visos 27 ES šalys narės, o tai pagreitina teisėkūros procesą. Tačiau baudžiamosios sankcijos Rusijai yra laikinos ir turi būti atšauktos, kai baigsis karas Ukrainoje, o ES nebematys pagrindo bausti Maskvą.

ES šalių ir EP susitarimas dėl vamzdynais tiekiamų ir SGD dujų draudimo visam laikui padarytų galą rusiškų degalų importui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų