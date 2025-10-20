ES energetikos ministrai turėtų pritarti rusiškų dujų importo draudimui

Ministrai Liuksemburge rengiamame susitikime siekia susitarti dėl bendros pozicijos dėl importo sustabdymo prieš užbaigiant įstatymo projektą per derybas su Europos Parlamentu (EP). ES įstatymų leidėjai praėjusią savaitę balsavimu jau pritarė šiam pasiūlymui, o tai leidžia jiems pradėti derybas su sostinėmis.
Pagal pasiūlymą naftos, vamzdynais tiekiamų dujų ir suskystintų gamtinių dujų (SGD) importas iš Rusijos būtų visam laikui uždraustas vėliausiai nuo 2028 m. Draudimui, dėl kurio bus deramasi su EP, bus pritarta balsų dauguma, o tai reiškia, kad tokios šalys, kaip Vengrija ir Slovakija, kurios iš Rusijos importuoja vamzdynais tiekiamas dujas, balsavime gali būti nugalėtos.
Lygiagrečiai dedamos pastangos dėl ankstesnio SGD importo draudimo, kuris yra būsimo ES sankcijų paketo Rusijai dalis.
Pernai Maskva vis dar buvo atsakinga už maždaug penktadalį viso dujų importo į ES, o SGD dalis didėjo, rodo bloko duomenys. Pirmoje 2025 m. pusėje ES iš Rusijos importavo SGD už beveik 4,5 mlrd. eurų.
Sankcijos gali būti priimtos, kai tik dėl priemonių, nedalyvaujant EP, susitaria visos 27 ES šalys narės, o tai pagreitina teisėkūros procesą. Tačiau baudžiamosios sankcijos Rusijai yra laikinos ir turi būti atšauktos, kai baigsis karas Ukrainoje, o ES nebematys pagrindo bausti Maskvą.
ES šalių ir EP susitarimas dėl vamzdynais tiekiamų ir SGD dujų draudimo visam laikui padarytų galą rusiškų degalų importui.
