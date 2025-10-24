Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Atamanas – išvarytas, o „Panathinaikos“ neturėjo šansų Bolonijoje

2025-10-24 22:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 22:56

Eurolygos šeštojo turo rungtynėse Bolonijos „Virtus“ (4/2) ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 88:73 (19:15, 29:20, 21:18, 19:20) nepaliko vilčių Atėnų „Panathinaikos“ (4/2) komandai, kurios garbę gina Marius Grigonis.

A.Pajola žaidė itin naudingai

Eurolygos šeštojo turo rungtynėse Bolonijos „Virtus" (4/2) ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 88:73 (19:15, 29:20, 21:18, 19:20) nepaliko vilčių Atėnų „Panathinaikos" (4/2) komandai, kurios garbę gina Marius Grigonis.

1

Pirmasis kėlinys svečiams dar nieko blogo nežadėjo (15:19), bet antrajame ketvirtyje „Virtus“ Spurtavo 8:0 ir truktelėjo į priekį – 34:25. 18-ąją minutę skirtumas pirmą kartą tapo dviženklis (40:29) bei toks išliko sužaidus pusę mačo – 48:35.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos svečiai toliau atsiliko ir tada nervai neatlaikė vyr. treneriui Erginui Atamanui, kuris gavo dvi technines iš eilės ir 245-ąją minutę buvo išvarytas iš aikštelės. Be stratego likusi PAO krito į dar gilesnę duobę ir deficitas pasiekė 18 taškų – 47:65. Per likusį laiką Graikijos klubas atkurti intrigos nebesugebėjo ir patyrė nesėkmę.

M.Grigonis per 3 minutes prametė tritaškį, dusyk prasižengė ir surinko -3 naudingumo balus.

„Virtus“: Carsenas Edwardsas 22 (8/18 metimai), Matthew Morganas 15 (3/4 tritaškiai), Alenas Smailagičius 14, Karimas Jallow 9 (5 atk. kam.), Saliou Niangas ir Mouhametas Dioufas po 8, Alessandro Pajola 7 (10 atk. kam., 7 rez. perd., 22 naud. bal.).

„Panathinaikos“: Kendrickas Nunnas 19, T.J.Shortss 15, Cedi Osmanas 14, Kostas Sloukas 8.

