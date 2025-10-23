Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Zacharova pratrūko: Lenkijos ministrą išvadino „Osama bin Sikorski“

2025-10-23 08:53
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-23 08:53

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pavadino Lenkijos užsienio reikalų ministrą Radoslawą Sikorskį „Osama bin Sikorski“ dėl jo pareikštos paramos Ukrainai dėl svarbaus Rusijos naftotiekio naikinimo, skelbia „TVP World“.

R. Sikorskis ir M. Zacharova (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pavadino Lenkijos užsienio reikalų ministrą Radoslawą Sikorskį „Osama bin Sikorski" dėl jo pareikštos paramos Ukrainai dėl svarbaus Rusijos naftotiekio naikinimo, skelbia „TVP World".

2

Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS paprašė M. Zacharovos pakomentuoti naujausius Lenkijos ministro pareiškimus.

Zacharova šokiravo pareiškimu apie Lenkijos ministrą

M. Zacharova ir R. Sikorskis kandžiomis replikomis socialiniame tinkle „X“ keitėsi nuo penktadienio. Galiausiai R. Sikorskis pareiškė, kad tikisi, jog žinomam Ukrainos dronų dalinio vadui „pagaliau pavyks sunaikinti naftotiekį, kuris maitina Putino karo mašiną, ir kad jūs (rusai) gausite naftą per Kroatiją“.

Į tai M. Zacharova atsakė: „Kokią kitą civilinę infrastruktūrą, Osamos bin Sikorskio nuomone, reikėtų sunaikinti?“

M. Zacharovos reakciją išprovokavo R. Sikorskio komentaras, skirtas Vengrijos užsienio reikalų ministrui Peteriui Szijjarto. Diplomatinė įtampa kilo po to, kai Varšuvos teismas atmetė Vokietijos prašymą išduoti ukrainietį narą, ieškomą dėl 2022 m. „Nord Stream 2“ dujotiekio sprogdinimo.

Vengrija kaltina Lenkiją „teroristo šlovinimu“

Trys iš keturių dujotiekių, kuriais Rusijos dujos buvo tiekiamos į Vokietiją, buvo sugadinti galingų sprogimų, kurių priežastys iki šiol nėra visiškai išaiškintos.

Vokietija pareikalavo išduoti Volodymyrą Zhuravlovą, kad jis būtų patrauktas atsakomybėn už šį incidentą, tačiau Varšuvos teismas nusprendė, jog šis veiksmas gali būti laikomas karine operacija „teisingame kare“.

P. Szijjarto, dirbantis Maskvai palankaus Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano kabinete, apkaltino Lenkiją „teroristo šlovinimu“.

Atsakydamas į vėlesnį vengrų ministro įrašą, kuriame dar kartą buvo pavartotas „teroristo“ apibūdinimas, R. Sikorskis pareiškė, kad „didžiuojasi Lenkijos teismu, nusprendusiu, jog sabotažas prieš okupantą nėra nusikaltimas“.

TOLIAU SKAITYKITE
