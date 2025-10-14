Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Zacharova pratrūko dėl latvių sprendimo: „Nacizmas“

2025-10-14 09:19
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-14 09:19

Latvijos valdžios sprendimas deportuoti daugiau nei 800 Rusijos piliečių, kurie neišlaikė kalbos testo, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės Marijos Zacharovos teigimu, atitinka nacizmo apibrėžimą, skelbia „Radio RBK“.

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

19

„Nacizmas“, – atsakė ji žurnalistams, paprašyta pakomentuoti Latvijos valdžios institucijų sprendimą.

Rusija savo piliečiams žada „visapusišką pagalbą“

Primename, jog Rusijos vidaus reikalų ministerija pažadėjo „visapusišką pagalbą“ daugiau nei 800 Rusijos piliečių, kurie pagal Latvijos valdžios sprendimą turi palikti šalį iki spalio 13 dienos, pirmadienį pranešė opozicinis portalas „Meduza“.

Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerijos oficiali atstovė Irina Volk, Rusijos valdžios institucijos parengė „priemonių kompleksą, skirtą padėti įsikurti ir adaptuotis mūsų šalyje tiems Rusijos piliečiams, kurių atžvilgiu Baltijos valstybės nusprendė anuliuoti nuolatinio gyvenimo dokumentus“.

Taip I. Volk pakomentavo pranešimą leidinyje „Politico“, kad Latvijos valdžia nurodė 841 Rusijos piliečiui išvykti iš šalies iki spalio 13 d., kitaip jie bus deportuoti.

Deportuojami rusai neįvykdė reikalavimo

Kalbama apie Rusijos piliečius, kurie gavo nuolatinį leidimą gyventi Latvijoje ir iki liepos 30 d. neįvykdė reikalavimo gauti ilgalaikio ES gyventojo statusą. Norėdami gauti tokį statusą, jie turi įrodyti, kad moka latvių kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu, taip pat turi praeiti saugumo patikrinimą.

Anksčiau Latvijos valdžios institucijos reikalavo, kad ilgalaikio ES gyventojo statusą gautų šalies gyventojai, kurie po 2023 m. gegužės mėnesio gavo Rusijos Federacijos pilietybę ir kurie iki tol buvo Latvijos piliečiai arba asmenys be pilietybės. Naujosios taisyklės palietė apie 30 tūkst. žmonių, daugelis iš jų įvykdė reikalavimus, o apie 2 600 žmonių savanoriškai išvyko iš Latvijos.

Vv
Vv
2025-10-14 10:02
Na gyvenu Vilniuj, esu lietuvis laisvai kalbu rusiškai, suprantu, galiu šiek tiek kalbėti lenkiškai. Ir va valera, gyvena Vilniuj visą gyvenimą ir lietuviškai vos vos slebizavoja, sako "gavarite pa ruzzki, ja niponimaju" valeros vaikai ir anūkai irgi lankė ir lanko rusiškas mokyklas. Irgi lietuviškai kalbėti "ni očen chočetsa".
Tai kuri iš mūsų didesnis nacistas aš ar valera?
Atsakyti
Gday
Gday
2025-10-14 09:52
Nacė kalba apie nacizma... pirma gal susirinkit lavonus iš ukrainos.
Atsakyti
Utele vatine
Utele vatine
2025-10-14 09:36


Lietuviai kalba bent trijomis kalbomis be lietuvių kalbos.

Atsakyti
