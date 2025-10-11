Rusai palieka Turkiją: štai kas verčia juos trauktis

Staigus sumažėjimas susijęs su tuo, kad infliacija Turkijoje siekia beveik 33 proc., o būsto kainos, pagal šalies centrinio banko duomenis, per pastaruosius metus išaugo daugiau nei 30 proc.
Nors iš pradžių išvykstantieji buvo daugiausia neseniai atvykę asmenys, „Izvestija“ pranešė, kad dabar išvyksta ir ilgalaikiai gyventojai, įskaitant kai kuriuos, kurie Turkijoje gyveno dešimtmetį ar ilgiau.
Ne visi rusai tam pasirengę išvykti
Stambule gyvenanti Irina Neplujeva laikraščiui pasakojo, kad daugeliui jos pažįstamų Stambule, Antalijoje buvo atsisakyta pratęsti leidimus gyventi, net jei jie turi nekilnojamojo turto arba gyvena Turkijoje nuo penkerių iki dešimties metų.
„Gyventi be leidimo gyventi reiškia tapti nelegaliu imigrantu. Ne visi yra tam pasirengę“, – sakė ji.
Rusijos diplomatai Ankaroje nurodė papildomas kliūtis: kai kuriuose rajonuose dabar užsieniečiams draudžiama pirkti ir nuomoti nekilnojamąjį turtą, padidėjo mokesčiai užsieniečiams, sugriežtinta migracijos kontrolė.
2024 m. rugpjūčio mėn. Turkijos vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya paskelbė, kad vyriausybė visiškai nustos išduoti trumpalaikius leidimus gyventi turistams.
Be finansinio ir biurokratinio spaudimo, išvykstantys gyventojai taip pat nurodo viešųjų paslaugų kokybės pablogėjimą, ilgą laukimą ligoninėse, netvarkingas gatves ir rūkymą viešose vietose.
Dėl šių sąlygų kai kurie rusai grįžta namo, o kiti vyksta į tokias šalis kaip Serbija, Portugalija, Ispanija, o kai kuriais atvejais – Gruzija.
„The Economist“ apibūdino politinę emigraciją iš Rusijos po visapusiško įsiveržimo į Ukrainą 2022 m. vasario mėn. kaip didžiausią masinę emigraciją iš šalies nuo 1920-ųjų.
Remdamasis „Re: Russia“ projekto skaičiavimais, žurnalas pranešė, kad Kazachstanas ir Serbija priėmė po maždaug 150 tūkst. rusų emigrantų, Armėnija – apie 100 tūkst., Turkija – 90 tūkst., Izraelis – daugiau nei 70 tūkst., Europos Sąjunga – beveik 60 tūkst., o JAV – apie 30 tūkst..
Pasak Rusijos valstybinės statistikos agentūros „Rosstat“, per V. Putino valdymo laikotarpį iki karo šalį paliko nuo 1,6 mln. iki 2 mln. žmonių, o nuo invazijos pradžios – maždaug pusė šio skaičiaus.
