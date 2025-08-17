Europos paplūdimiuose nebetelpa turistai: minios, šiukšlės ir nusivylusių poilsiautojų skundai

Remiantis „TripAdvisor“ atsiliepimais, Jungtinės Karalystės Bornmuto paplūdimys yra labiausiai kritikuojamas paplūdimys Europoje, rašoma „Euronews“.
Kiekvienais metais milijonai žmonių plūsta į populiariausius Europos paplūdimius, svajodami apie poilsį. Tačiau daugeliui realybė toli gražu neatitinka tobulų reklaminių vaizdų.
Pagal naują „Cloudwards“ ataskaitą, Europos paplūdimiai patenka tarp labiausiai kritikuojamų pasaulyje, ypač dėl didelio lankytojų skaičiaus.
Šie duomenys paremti „TripAdvisor“ atsiliepimais apie 200 populiariausių pasaulio paplūdimių, kurie buvo išanalizuoti naudojant raktažodžių filtrus, siekiant nustatyti dažniausiai pasikartojančius nusiskundimus.
Nuo perpildytų Sardinijos paplūdimių iki visą parą trunkančių vakarėlių Graikijoje – ataskaita atskleidžia skirtumą tarp „Instagram“ vertų nuotraukų, matomų internete, ir to, ką žmonės patiria realybėje.
Europa yra perpildytų paplūdimių lyderė pasaulyje
Net 8 iš 10 labiausiai kritikuojamų paplūdimių dėl perpildymo yra Europoje.
Jungtinės Karalystės Bornmuto paplūdimys užėmė pirmą vietą Europoje ir penktą vietą pasaulyje, dažnai sulaukdamas priekaištų dėl švaros ir žmonių gausos.
Italija taip pat nedaug atsilieka – Sardinijos La Pelosa paplūdimys, įspūdinga smėlio juosta su turkio spalvos vandeniu salos šiaurės vakaruose, užėmė pirmą vietą pasaulyje pagal skundus dėl perpildymo.
Net 87 proc. neigiamų atsiliepimų buvo susiję su žmonių pertekliumi.
„Buvo rugsėjo vidurio savaitės rytas, tačiau žmonių gausa priminė Londono, Niujorko ar Sidnėjaus centrą Naujųjų metų išvakarėse“, – rašė vienas lankytojas.
Antroje vietoje atsidūrė Spiaggia La Cinta – penkių kilometrų ilgio balto smėlio ruožas, apsuptas kadagių ir kopų Sardinijos rytinėje pakrantėje.
Nedaug atsiliko ir Portugalijos Praia da Falesia paplūdimys, garsėjantis auksiniu smėliu bei aukštomis uolomis, Ibizos Cala Comte ir mažytė Konnos įlanka Kipre, dažnai vadinama „mažu rojaus kampeliu“ nepaisant ankštų sąlygų.
Graikijos paplūdimiai – nešvarūs, triukšmingi, bet populiarūs
Graikija pasirodė geriau už kai kurias kitas šalis perpildymo kategorijoje, tačiau išsiskyrė neigiamais įvertinimais kitose srityse.
Balos lagūna Kretoje užėmė 26 vietą bendroje įskaitoje ir 7 vietą pasaulyje pagal nešvarumą – beveik pusė skundų buvo susiję su švaros stoka, o 40 proc. – su lankytojų gausa.
Elafonissi, kitas garsus Kretos paplūdimys, žinomas dėl rausvo smėlio ir seklių vandenų, užėmė 7 vietą tarp labiausiai skundžiamų paplūdimių pasaulyje.
Daugiau nei 70 proc. neigiamų atsiliepimų čia buvo dėl perpildymo, nors triukšmas ar nešvara minėti retai.
Porto Katsiki Lefkadoje pateko į pasaulio dešimtuką pagal triukšmingumą ir trikdžius. Įdomu tai, kad „World‘s 50 Best Beaches 2025“ (liet. „50 geriausių pasaulio paplūdimių 2025“) jį įvertino 36 vieta – tai rodo, kaip augantis populiarumas gali daryti didelį spaudimą gamtai.
Turizmo reguliavimas – neišvengiama būtinybė
Dauguma šių vietovių kenčia nuo tų pačių problemų: ribotos pajūrio zonos, piko sezono perpildymas ir socialinių tinklų sukeltas populiarumas, pranokęs vietos infrastruktūros galimybes.
Kai kurios ataskaitoje minimos vietos jau imasi priemonių, kad sumažintų turistų srautą ir išsaugotų aplinką bei reputaciją.
Sardinijoje įvestos tokios priemonės kaip kasdienio lankytojų skaičiaus ribojimas, privalomas išankstinis rezervavimas ir net draudimas atsinešti rankšluosčius, siekiant išvengti smėlio erozijos.
Graikija nuo 2025 m. taiko 20 eurų mokestį kruizinių laivų keleiviams, lankantiems perpildytas salas, tokias kaip Mikonas ar Santorinis.
Tuo tarpu Ispanija kai kuriose pakrantėse uždraudė alkoholio vartojimą ir įvedė baudas už netinkamą elgesį.
Visa tai yra dalis platesnio masto kovos su pertekliniu turizmu Europoje – nuo didmiesčių iki atokiausių pakrančių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!