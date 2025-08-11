Atostogos Turkijoje virto tragedija: vestuvių metines šventusi pora išgyvena košmarą

Poilsiautoją, kaip įtariama, partrenkė girtas vairuotojas net du kartus – moteris patyrė rimtų sužalojimų, skelbė mirror.co.uk.
Atostogų metu prireikė medikų pagalbos
Keithas Di Palma papasakojo, kaip jo žmoną Lisą (61) rugpjūčio 6 dieną partrenkė automobilis pėsčiųjų perėjoje, kai pora atostogavo Turkijoje, ir ji patyrė daugybinius sužalojimus.
Jis teigė, kad vairuotojas, bandydamas pabėgti iš įvykio vietos, pervažiavo ją antrą kartą. Keithas šį įvykį apibūdino kaip „siaubingą“, tačiau pridūrė, kad jo žmona jau pradėjo „ilgą sveikimo kelią“.
Jis rašė: „Esu palūžęs vyras, bet išliksiu stiprus dėl savo šeimos ir savo nuostabios, mylinčios žmonos.“
Pora mėgavosi atostogomis Fetijės mieste, kai ponia Di Palma pateko į eismo įvykį ir buvo nugabenta į ligoninę.
Pasak Turkijos laikraščio „Nefes Gazetesi“, vairuotojas, kaip teigiama, buvo neblaivus.
Pora buvo išvykusi į Turkiją atostogų proga, minėdama savo vestuvių metines.
Ji rašė „Instagram“ tinkle: „Su 36-osiomis vestuvių metinėmis tą, kurį didžiuojuosi vadinti savo vyru – tą, kuris pakelia mane, kai esu palūžusi, ir kuris visada yra šalia. Tegul mūsų laukia dar daug laimingų metų kartu. Myliu tave, Keithai.“
Turkija išlieka viena mėgstamiausių atostogų krypčių britams – 2024 m. į šalį atvyko net 4,4 mln. turistų iš Jungtinės Karalystės. Leidinys „Time Out“ pranešė, kad pagal šį skaičių Turkija užėmė aštuntą vietą tarp populiariausių krypčių britų poilsiautojams, nusileisdama tokioms šalims kaip Ispanija, Prancūzija ir Graikija, nors lankytojų skaičius kasmet vis auga.
