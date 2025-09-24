Šeimos atostogos Turkijoje paženklintos mirtimi: „Svečiai rėkė ir verkė“

Grupė keliavo „Legend Big Kral“ laivu, kuriame vyko įvairios pramogos – nuo DJ muzikos iki nardymo ir putų vakarėlio, skelbė dailystar.co.uk.
Skaudi nelaimė
Nakita Colville, Peterio dukra, prisimena, kad per antrąją maudynių pertrauką netoli Kleopatros paplūdimio jos tėtis dingo. Netrukus jį plūduriuojantį veidu į viršų ir be sąmonės vandenyje rado kiti plaukikai.
„Kai mano švogeris po maudynių grįžo iš jūros, jis apsisuko, kai suprato, kad mano tėčio jau nebėra už jo,“ – pasakoja Nakita.
Iškart kilo panika, žmonės šaukė pagalbos ir bandė ištraukti Peterį iš vandens. „Viena iš laive esančių pradėjo atlikti gaivinimą, o įgulos nariai tiesiog stovėjo sukryžiavę rankas. Kiti svečiai rėkė ir verkė, mano šeima buvo isterijoje“, – liudija Nakita.
Tačiau, nepaisant tragedijos, įgulos elgesys sukėlė pasipiktinimą. Nakita apgailestauja, kad personalas vietoje skubios pagalbos ėmė rengti putų vakarėlį likusiems keleiviams: „Mes išgyvenome savo gyvenimo baisiausias akimirkas, tačiau vos tik palikome laiva, įgula tiesiog atsiprašė svečių, nes putų vakarėlis buvo atidėtas, man taip pasakė.“
Jo žmona Rosalind Colville, kuri taip pat buvo liudininkė, nuo šoko neteko sąmonės, o pakrančių apsaugos tarnybos darbuotojai atvykę Peterį nuvežė į ligoninę, kur oficialiai patvirtino jo mirtį.
Nakita atkreipia dėmesį, kad, nors Peteris buvo sveikas ir protingas žmogus, niekas nesupranta, kas galėjo nutikti: „Jis buvo protingas – jei jis būtų jautęsis blogai arba sirgęs, jis nebūtų įlindęs į vandenį.“
Šeima netrukus buvo pašalinta iš laivo, tačiau, kaip pasakoja Nakita, šventimas tęsėsi: „Putų vakarėlis buvo surengtas likusiems šoko ištiktiems keleiviams.“
Be to, Nakita atskleidžia, kad laivas vežė daugiau nei 600 keleivių, nors oficialiai jis gali talpinti iki 1 200 žmonių, o pagal Jungtinės Karalystės jūrų saugumo reikalavimus, laivuose, kur veža daugiau nei 100 žmonių, privalo būti defibriliatorius.
Po tragiško įvykio Nakita turėjo pranešti apie tai savo keturiems broliams ir jų šeimoms.
Ji pasakoja: „Mūsų tėtis buvo toks nuostabus – geriausias tėtis ir senelis visiems savo anūkams. Aš nuolat pamirštu, kas nutiko, o tada tai vėl viską užgriūna.“
Tyrimai dėl Peterio mirties buvo atliekami tiek Turkijoje, tiek Jungtinėje Karalystėje, tačiau kol kas nebuvo nustatyta tiksli priežastis.
Prakalbo kiti laive buvę žmonės
Nakita pasakoja, kad laivo personalo elgesys sukėlė pasipiktinimą ir kitų keleivių tarpe.
Vienas atsiliepimas socialiniame tinkle skelbė: „Jis buvo paguldytas ant denio – ir tada nieko. Jokios tinkamos procedūros, jokio skubaus gaivinimo. Vienas įgulos narys pažvelgė jam į akis ir paskelbė jį mirusiu.“
Kitas keleivis rašė: „Kai gelbėtojas atėjo išnešti vyro, mums tiesiog pasakė, kad ekstremali situacija baigėsi, o jie toliau grojo garsią muziką ir stengėsi parduoti daugiau nuotraukų.“
Trečias atsiliepimas dar labiau pabrėžė įgulos neprofesionalumą: „Tai, kaip įgula elgėsi, buvo tiesiog siaubinga. Tai buvo nesaugu, neprofesionalu, o įgula nėra nei apmokyta, nei emociškai pasirengusi tvarkytis su avarijomis ar tragedijomis. Žmogus mirė. O jie tęsė kaip nieko nebūtų nutikę.“
Nakita, nors ir stebėjo viską savo akimis, vis dar jaučia, lyg jos tėtis bet kurią akimirką galėtų sugrįžti: „Matau, kaip tai vyko, bet kažkaip vis tiek atrodo, kad jis bet kurią akimirką gali įeiti pro duris. Vienintelis dalykas, kurį žinome, yra tai, kad jis nusipelnė kur kas geresnio elgesio, nei gavo tame laive.“
