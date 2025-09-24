Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

14-metės tėvas išgyvena tikrą košmarą: mirties liudijime bandoma nuslėpti tiesą

2025-09-24 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 13:25

Meksikoje ir Turkijoje įvyko dvi skaudžios tragedijos, susijusios su krūtų didinimo operacijomis. Šie atvejai sukrėtė visuomenę ir iškėlė rimtų klausimų dėl plastinės chirurgijos saugumo, ypač kai procedūros atliekamos neteisėtai arba neatsakingai.

Ranka, žvakė (nuotr. 123rf.com)

Meksikoje ir Turkijoje įvyko dvi skaudžios tragedijos, susijusios su krūtų didinimo operacijomis. Šie atvejai sukrėtė visuomenę ir iškėlė rimtų klausimų dėl plastinės chirurgijos saugumo, ypač kai procedūros atliekamos neteisėtai arba neatsakingai.

REKLAMA
0

14-metės mirtis po galimai neteisėtos operacijos

Paloma Nicole Arellano Escobedo, vos 14 metų mergaitė iš Durango, Meksikos, mirė 2025 m. rugsėjo 20 dieną, praėjus savaitei po, kaip įtariama, neleistinos krūtų didinimo operacijos, skelbė dailystar.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Oficialiai mirties liudijime buvo nurodyta, kad mergaitė mirė nuo kvėpavimo takų ligos komplikacijų. Tačiau jos tėvas, Carlosas Arellano, tokia versija netiki.

REKLAMA
REKLAMA

„Jos mirties liudijime klaidingai nurodyta „liga“ – taip buvo bandoma nuslėpti tiesą“, – teigė jis.

REKLAMA

Tėvas tvirtina, kad apie operaciją sužinojo tik laidotuvėse, kai pastebėjo krūtų implantus ir randus ant dukters kūno.

Jis taip pat išreiškė įtarimus dėl neįprastai greitai parengto mirties liudijimo: „Jie mums jį atidavė iš karto – nežinau, kaip jie tai padarė taip greitai.“

Po laidotuvių Carlosas kreipėsi į teisėsaugą. „Reikalauju, kad visi atsakingieji būtų ištirti“, – pareiškė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Prokuratūra jau patvirtino, kad pradėtas tyrimas.

Kita auka – 31-erių dainininkė Turkijoje

Vos prieš kelis mėnesius panaši tragedija įvyko Turkijoje. 31 metų dainininkė Ana Bárbara Buhr Buldrini iš Mozambiko kartu su vyru Elgaru Milesu atvyko į Stambulą, kad pasidarytų krūtų didinimo operaciją, riebalų nusiurbimą ir nosies korekciją.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau po procedūrų Tusa ligoninėje moteris patyrė širdies sustojimą ir netrukus mirė. Pasak jos vyro, operacija buvo atlikta vos po dviejų dienų nuo pirmosios konsultacijos, o prieš tai chirurgas, kaip teigiama, dalyvavo vakarėlyje.

„Jie man liepė eiti į palatą, tačiau asistentai elgėsi keistai. Laukiau valandą ir penkiolika minučių, kol ją atves. Nusileidau į pirmą aukštą, ir vienas gydytojas pasakė, kad jos širdis plaka lėtai, o kitas – kad ji jau mirusi“, – pasakojo Elgaras Milesas.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų