14-metės tėvas išgyvena tikrą košmarą: mirties liudijime bandoma nuslėpti tiesą

14-metės mirtis po galimai neteisėtos operacijos
Paloma Nicole Arellano Escobedo, vos 14 metų mergaitė iš Durango, Meksikos, mirė 2025 m. rugsėjo 20 dieną, praėjus savaitei po, kaip įtariama, neleistinos krūtų didinimo operacijos, skelbė dailystar.co.uk.
Oficialiai mirties liudijime buvo nurodyta, kad mergaitė mirė nuo kvėpavimo takų ligos komplikacijų. Tačiau jos tėvas, Carlosas Arellano, tokia versija netiki.
„Jos mirties liudijime klaidingai nurodyta „liga“ – taip buvo bandoma nuslėpti tiesą“, – teigė jis.
Tėvas tvirtina, kad apie operaciją sužinojo tik laidotuvėse, kai pastebėjo krūtų implantus ir randus ant dukters kūno.
Jis taip pat išreiškė įtarimus dėl neįprastai greitai parengto mirties liudijimo: „Jie mums jį atidavė iš karto – nežinau, kaip jie tai padarė taip greitai.“
Po laidotuvių Carlosas kreipėsi į teisėsaugą. „Reikalauju, kad visi atsakingieji būtų ištirti“, – pareiškė jis.
Prokuratūra jau patvirtino, kad pradėtas tyrimas.
Kita auka – 31-erių dainininkė Turkijoje
Vos prieš kelis mėnesius panaši tragedija įvyko Turkijoje. 31 metų dainininkė Ana Bárbara Buhr Buldrini iš Mozambiko kartu su vyru Elgaru Milesu atvyko į Stambulą, kad pasidarytų krūtų didinimo operaciją, riebalų nusiurbimą ir nosies korekciją.
Tačiau po procedūrų Tusa ligoninėje moteris patyrė širdies sustojimą ir netrukus mirė. Pasak jos vyro, operacija buvo atlikta vos po dviejų dienų nuo pirmosios konsultacijos, o prieš tai chirurgas, kaip teigiama, dalyvavo vakarėlyje.
„Jie man liepė eiti į palatą, tačiau asistentai elgėsi keistai. Laukiau valandą ir penkiolika minučių, kol ją atves. Nusileidau į pirmą aukštą, ir vienas gydytojas pasakė, kad jos širdis plaka lėtai, o kitas – kad ji jau mirusi“, – pasakojo Elgaras Milesas.
