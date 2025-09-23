Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Žuvo populiaraus serialo aktorius: vyrui buvo vos 46-eri

2025-09-23 20:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 20:10

Bradas Everettas Youngas, geriausiai žinomas dėl savo vaidmens seriale „Grey anatomija“, žuvo būdamas 46 metų per automobilio avariją Los Andžele, Kalifornijoje. Avarija įvyko sekmadienio vakarą, rugsėjo 14 dieną.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Bradas Everettas Youngas, geriausiai žinomas dėl savo vaidmens seriale „Grey anatomija“, žuvo būdamas 46 metų per automobilio avariją Los Andžele, Kalifornijoje. Avarija įvyko sekmadienio vakarą, rugsėjo 14 dieną.

REKLAMA
2

Jo mirtį patvirtino viešųjų ryšių atstovas Paulas Christensenas, skelbė newsbreak.com.

Netektis

Pranešama, kad Bradas Everettas Youngas žuvo, kai automobiliu važiavęs priešinga kryptimi asmuo susidūrė su jo transporto priemone greitkelyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aktorius buvo paskelbtas mirusiu įvykio vietoje. Avarijos metu jis važiavo namo vienas. Kitas vairuotojas išgyveno.

REKLAMA
REKLAMA

Vyras buvo žinomas dėl vaidmenų keliuose populiariuose televizijos serialuose, tarp jų „Boy Meets World“, „Beverly Hills, 90210“ ir „Felicity“.

REKLAMA

Be aktorystės, jis buvo talentingas įžymybių fotografas, bendradarbiavęs su žinomais leidiniais, tokiais kaip „Vanity Fair“, „Harper’s Bazaar“, „Elle“, „Vogue“ ir „PEOPLE“.

Aktorė iš „General Hospital“ Jen Lilley išreiškė savo liūdesį: „Jis buvo kur kas daugiau nei visų mėgstamas įžymybių fotografas. Mes valandų valandas kalbėdavomės apie gyvenimą ir mūsų beprotiškos industrijos pakilimus ir nuosmukius. Jis labiau už viską mylėjo savo mamą ir brolį. Neturiu žodžių apibūdinti, ką jaučiu.“

REKLAMA
REKLAMA

Viešųjų ryšių atstovas Christensenas pareiškė: „Brado aistra menui ir žmonėms, stovintiems už kūrybos, buvo neprilygstama. Jis gyveno siekdamas išlaikyti kūrybiškumą gyvą, ir jo palikimas gyvuos per „Dream Loud Official.“

Bradas Everettas Youngas turėjo stiprų norą padėti kitiems. Jis įkūrė ne pelno organizaciją „Dream Loud Official“, kurios tikslas – užtikrinti, kad menų ir muzikos mokymas išliktų prioritetu mokyklose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Aktorius Chrisas McKenna iš „General Hospital“ pasidalijo prisiminimu: „Bradas buvo toks talentingas, juokingas, šiltas ir rūpestingas žmogus. Jis aukojo savo laiką ir talentą, rinko lėšas mokykloms, kurioms jų labiausiai reikėjo. Pasaulis šiandien yra tamsesnis be jo šviesos. Ilsėkis ramybėje, bičiuli.“

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų