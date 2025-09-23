Žuvo populiaraus serialo aktorius: vyrui buvo vos 46-eri

Jo mirtį patvirtino viešųjų ryšių atstovas Paulas Christensenas, skelbė newsbreak.com.
Netektis
Pranešama, kad Bradas Everettas Youngas žuvo, kai automobiliu važiavęs priešinga kryptimi asmuo susidūrė su jo transporto priemone greitkelyje.
Aktorius buvo paskelbtas mirusiu įvykio vietoje. Avarijos metu jis važiavo namo vienas. Kitas vairuotojas išgyveno.
Vyras buvo žinomas dėl vaidmenų keliuose populiariuose televizijos serialuose, tarp jų „Boy Meets World“, „Beverly Hills, 90210“ ir „Felicity“.
Be aktorystės, jis buvo talentingas įžymybių fotografas, bendradarbiavęs su žinomais leidiniais, tokiais kaip „Vanity Fair“, „Harper’s Bazaar“, „Elle“, „Vogue“ ir „PEOPLE“.
Aktorė iš „General Hospital“ Jen Lilley išreiškė savo liūdesį: „Jis buvo kur kas daugiau nei visų mėgstamas įžymybių fotografas. Mes valandų valandas kalbėdavomės apie gyvenimą ir mūsų beprotiškos industrijos pakilimus ir nuosmukius. Jis labiau už viską mylėjo savo mamą ir brolį. Neturiu žodžių apibūdinti, ką jaučiu.“
Viešųjų ryšių atstovas Christensenas pareiškė: „Brado aistra menui ir žmonėms, stovintiems už kūrybos, buvo neprilygstama. Jis gyveno siekdamas išlaikyti kūrybiškumą gyvą, ir jo palikimas gyvuos per „Dream Loud Official.“
Bradas Everettas Youngas turėjo stiprų norą padėti kitiems. Jis įkūrė ne pelno organizaciją „Dream Loud Official“, kurios tikslas – užtikrinti, kad menų ir muzikos mokymas išliktų prioritetu mokyklose.
Aktorius Chrisas McKenna iš „General Hospital“ pasidalijo prisiminimu: „Bradas buvo toks talentingas, juokingas, šiltas ir rūpestingas žmogus. Jis aukojo savo laiką ir talentą, rinko lėšas mokykloms, kurioms jų labiausiai reikėjo. Pasaulis šiandien yra tamsesnis be jo šviesos. Ilsėkis ramybėje, bičiuli.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!