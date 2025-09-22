Dainininkas nutraukė tylą po mamos nužudymo: kreipėsi į visus

Moteris, beveik 20 metų dirbusi mokytoja, mirė, kai nepažįstamasis įsiveržė į namus Harisonburge ir smurtavo prieš ją bei jos vyrą, 65 metų Michaelį, skelbė mirror.co.uk.
Netektis
Vyrui pavyko pasiekti automobilį, iš kurio jis pasiėmė ginklą ir nušovė užpuoliką – 41 metų Keviną Mosesą Walkerį. Vėliau policija patvirtino, kad Holly buvo rasta negyva namuose su daugybinėmis durtinėmis žaizdomis.
Rockingham apygardos šerifas Bryanas Hutchesonas išpuolį pavadino „labai neįprastu ir, kaip atrodo, visiškai atsitiktiniu“, pabrėždamas, kad užpuolikas neturėjo jokių žinomų smurtinio elgesio požymių.
Prieš išpuolį K. Walkeris buvo įsigijęs miegmaišį ir peilį parduotuvėje, apsistojęs stovyklavietėje netoliese ir, kaip vėliau paaiškėjo, įsilaužęs į ją. Jo automobilis buvo rastas apleistas.
Po daugiau nei mėnesio tylos Spenceris pasidalijo jautriu vaizdo įrašu socialiniuose tinkluose, kuriame atvirai kalbėjo apie netektį ir apie tai, kodėl nusprendė tęsti muzikinę karjerą.
„Tai buvo blogiausias mūsų gyvenimo laikotarpis. Mano mama buvo didžiausia mano gerbėja ir didžiausia palaikytoja visame, ką dariau“, – sakė 28 metų atlikėjas.
Nors netektis buvo didžiulė, Spenceris teigia, kad būtent mamos atminimas įkvėpė jį nepasiduoti: „Ji mylėjo muziką. Ji dievino koncertus, o po daugybės apmąstymų, maldų ir pokalbių su savo leidybos kompanija priėmiau sprendimą – aš 100 % noriu tęsti muzikinę veiklą, toliau kelti žmonėms šypsenas, būti scenoje ir visa tai daryti.“
Pasak Spencerio, mamos meilė muzikai ir jos tikėjimas sūnumi yra pagrindinė priežastis, kodėl jis tęsia savo turą.
„Aš tai darau daugiausia todėl, kad žinau – būtent to mano mama ir norėtų. Ji norėtų, kad aš nenustočiau. Aš žinau, kaip ji tai mylėjo, ir žinau, kaip jūs visi tai mylite, todėl nepasitrauksiu. Eisiu į priekį visa jėga, kaip visada“, – sakė jis.
Dainininkas taip pat patvirtino, kad ketina grįžti prie planuoto grafiko. „Prieš visą šitą tragediją turėjome gana įtemptą grafiką – radijo turą, suplanuotus koncertus ir daug įdomių dalykų, kuriuos dabar ketiname atnaujinti. Grįšime prie plano – vyksime į radijo stotis, toliau koncertuosime.“
Spenceris kvietė gerbėjus palaikyti jį šiuo sunkiu metu ir lydėti šioje naujoje kelionėje. „Noriu, kad būtumėte kartu su manimi, kai vėl grįžtu į muziką“, – sakė jis.
