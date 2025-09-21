Mirtinas konfliktas tarp šeimos narių kilo 2021 m. vasario 20-sosio popietę, gyvenamajame name. Bylos duomenimis, prieš sūnų vyras smurtavo virtuvėje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.
Kęstutis P. tyčia kaire ranka sugriebė pastarajam už kaklo. Tada abu griuvo ant grindų koridoriuje, po to, savo kūnu užgulęs sūnų, kaunietis toliau stipriai spausdamas jo kaklą, sudavė mažiausia 5 smūgius kumščiu į galvą.
32 metų sūnaus mirtį lėmė smaugimo veiksmai. Vyras užduso, o jį nužudęs tėvas atsidūrė teisiamųjų suole, kur išgirdo nuosprendį dėl 8 metų įkalinimo.
Sūnus tapo problema
Kęstutis P. iš dalies pripažino kaltinime nurodytas nusikalstamos veikos faktines aplinkybes ir parodė, kad sūnui buvo 32 m., su juo buvo normalūs santykiai.
Praeitų metų pavasarį sūnui pakriko nervai, nes išsiskyrė su savo mergina, su kuria turėjo vaiką, apsigyveno pas juos. Pastaruoju metu jis neteko darbo, teisių, sudaužė mašiną.
Pradėjo girtuokliauti. Grįždavo iš darbo, rasdavo sūnų apsvaigusį, bet niekada tokių konfliktų nebūdavo. Kai būdavo apsvaigęs po 3 promiles, sūnus susižodžiuodavo su mama, todėl jam duodavo po keliolika kartų per galvą.
Jei nepavykdavo nuo sūnaus pabėgti, paimdavo jį už sprando ir pargriaudavo, palaikydavo. Lemtingą dieną sūnus vėl apsižodžiavo su mama, nes ši turėjo važiuoti prižiūrėti savo mamą, tačiau buvo išgėrusi, todėl sūnus ant jos pradėjo šaukti, kad daugiau negertų.
Tuo metu visi sėdėjo virtuvėje ir gėrė degtinę. Sūnus pasakė, kad tėvas daugiau nepiltų mamai, bet šis jai stumtelėjo įpiltą stikliuką. Sūnus tada trenkė jam per veidą.
Kilus konfliktui, vyras sugriebė sūnų už sprando ir jie skaudžiai krito. Pats užkrito ant sūnaus galvos. Kaip užkrito, taip ant jo ir gulėjo, uždėjęs ranką per kaklą.
Tą kartą jis labai muistėsi, todėl jį laikė. Sūnus jį daužė gulėdamas, judėjo, kažką sakė. Sūnaus kairė ranka buvo po juo, o dešinė jo ranka buvo laisva, jis bandė ištrūkti.
Sūnaus laikymas truko kokias 5 minutes. Kęstutis P. pasakojo, kad sūnų paleido, nes jis nustojo jį daužyti. Tada vyras pašoko ir nuėjo į virtuvę. Atsikeldamas dar sudavė vieną smūgį kumščiu sūnui į galvą.
Po kiek laiko pamatė, kad sūnus nekvėpuoja, todėl iškvietė medikus. Nuo to laiko, kai paliko sūnų gulėti, iki to, kai pažiūrėjo ir pamatė, kad jis vėsta, užtruko 20-30 minučių.
Prie gulinčio sūnaus nėjo pažiūrėti, nes galvojo, kad jis guli pavargęs. Kai paliko sūnų gulintį ant žemės, vyras nuėjęs į virtuvę dar išgėrė 5-7 stikliukus degtinės.
Viskas įvyko apie 12 val. dienos. Kaltinamajam buvo nustatytas 2.76 promilių girtumas, bet įvykio momentu tokio girtumo jis nejautė. Teisme Kęstutis P. teigė, kad pasmaugti sūnaus nenorėjo. Jo tikslas buvo tik sutramdyti sūnų.
Auka taip pat turėjo sūnų
Teisme liudijo buvusi nužudytojo sutuoktinė. Moteris pasakojo, kad su kaltinamuoju jos santykiai normalūs. O su nužudytu A. P. ji gyveno 10 metų, turi 7 metų sūnų.
Paskutinius pusantrų metų atsirado trintis, todėl nutarė išsiskirti, tačiau bendravo artimai. Su sūnumi jo santykiai buvo labai geri. Paskutiniu metu A. P. buvo emocionaliai pažeidžiamas. Kai buvo kartu, niekada nebuvo tokių užgėrimų. Išgėręs jis nebuvo agresyvus.
Jeigu išeidavo su draugais, tai būdavo, kad susistumdydavo, susimušdavo. Prieš kelias dienas iki įvykio su A. P. susirašinėjo per „Messenger“ programėlę.
Jis rašė, kad jo tikslas buvo susirasti darbą ir išeiti iš tėvų, nes jų namuose jaučia didelę įtampą, tėvai labai geria. Moteris žinojo, kad tuose namuose išgėrinėjama.
Yra girdėjusi iš A. P., kad yra buvę konfliktų. Jis sakė, kad yra buvę, kai tėvas nerimsta, tai jis atsistoja ir tėvui pliaukšteli, tada šis nurimsta.
Nužudymo išvakarėse A. P. turėjo pasiimti vaiką, bet pasakė, kad to nepadarys, atsiuntė pinigų. O šeštadienį paskambino jo sesuo ir pasakė, kad A. P. išvežė.
Liudytoja neabejojo, kad tėvas mylėjo sūnų, rėmė finansiškai, bet mano, kad tarp jų kažkokia trintis buvo nuo mažens.
A. P. matė, kaip Kęstutis P. muša mamą, jis ją gindavo, yra sudavęs tėčiui. Prie jos kaltinamasis išgėręs būdavo normalus, bet kelis kartus matė, kaip jis šaukė ant savo žmonos.
Moteris pasakojo, kad per laidotuves A. P. atrodė baisiai. Veidas buvo deformuotas, sustumtas, sumaitotas.
Teismo bausmė
Kauno apygardos teismas Kęstutį P. pripažino kaltu dėl šeimos nario nužudymo ir paskyrė jam 8 metų laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos įstaigoje.
Taip pat nuspręsta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus turėtų antrinės teisinės pagalbos išlaidų dėl nuteistojo gynimo teisme iš Kęstučio P. nepriteisti. Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.
