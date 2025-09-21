Atsivėrė dainininkas John Legend apie santykius su žmona: „Kartu gali pereiti bet ką“

„Jaučiamės taip, lyg būtume kartu užaugę kaip pora,“ – sakė jis. – „Tapimas tėvais priverčia subręsti ir pakeičia prioritetus. Be viso to džiaugsmo, kurį patyrėme, turėjome ir tragedijų, ir iššūkių. Visa tai tik sutvirtino mūsų ryšį, nes supranti, kad kartu gali pereiti bet ką. Manau, tai ir yra mūsų santykių istorija – augome kartu ir išgyvenome visas aukštumas bei nuosmukius.“
Santuokos istorija
Chrissy ir John teisiškai susituokė 2013 m. rugsėjo 10 d. Niujorko teisme, kur jų liudininke tapo Irina Shayk. Po kelių dienų pora surengė vestuves Italijoje, Komo ežere. (Pora susižadėjo dar 2011-aisiais, atostogaudami Maldyvuose.)
2023 m. jie atšventė dešimtųjų metinių sukaktį, dar kartą atnaujindami įžadus Italijoje. Tąkart Teigen sakė, kad šventė buvo „neįtikėtinai saldi ir nuostabi“. Tuo tarpu 12-osios metinės, anot Legend, buvo kuklesnės: „Turėjome malonią vakarienę dviese. Nieko per daug ypatingo.“
Šeima ir prisiminimai
Šiandien pora augina keturis vaikus: Luną Simonę (9 m.), Milesą Theodorą (7 m.), bei dvynukus – Esti Maxine ir Wreną Alexanderį (abu 2 m.), rašo people.com.
Chrissy yra pasakojusi apie smagiausią vestuvių akimirką – kai, duodant įžadus, jai iš rankų išslydo žiedas. „Žinoma, pasakiau: O, ne, tiesiai į mikrofoną,“ – juokėsi ji. – „Johno dėdė, kuris vedė ceremoniją, kiek sutriko, bet tai buvau aš – tokia Chrissy.“
Ji taip pat prisiminė pirmąjį šokį, kai jiems grojo pats Stevie Wonder su daina Ribbon in the Sky.
„Iš tikrųjų beveik nešokau – per daug jaudinausi šokti prieš žmones. Tai greičiau mano gailestis, o ne brangiausias prisiminimas – kad neturėjau tikro pirmojo šokio,“ – sakė Teigen.
