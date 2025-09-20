Atsivėrė Priscilla Presley: atskleidė ar Elvis Presley iš tikrųjų gyvas

„Apie jį buvo prirašyta tiek netiesos – pavyzdžiui, kad Elvis vis dar gyvas ir slepiasi kažkur,“ – sakė Priscilla ir pridūrė: – „Norėčiau, kad jis iš tiesų tebebūtų gyvas.“
Meilė užsimezgė dar paauglystėje
Dabar 80-ies sulaukusi Priscilla pirmą kartą Elvį sutiko dar 1959 m., kai jai buvo vos 14 metų. Tuo metu ji su mama Ann ir patėviu, JAV karinių oro pajėgų kapitonu Pauliumi Beaulieu, gyveno Vokietijoje. Elvis, dešimčia metų vyresnis, tarnavo armijoje. Po pusmečio jis grįžo į JAV, o 1963-iaisiais Priscillos tėvai sutiko leisti jai persikelti į mylimą Elvio miestą Memfį, Tenesio valstijoje, kad galėtų būti kartu su juo, rašo people.com.
„Sutikau jį būdama labai jauna, tad dar net nebuvau pradėjusi rimtai galvoti apie gyvenimą,“ – prisimena Priscilla. – „Net ir susitikinėdama su juo dažnai galvodavau: Ką aš darysiu? Nenoriu būti nei slaugytoja, nei mokytoja, nei sekretorė. Ką man veikti? Įvykiai pakrypo sava vaga ir aš džiaugiuosi kiekviena akimirka.“
1967 m. Elvis (32 m.) ir Priscilla (21 m.) susituokė. Po devynių mėnesių pasaulį išvydo jų dukra Lisa Marie.
Po skyrybų Lisa Marie, kuriai tuo metu buvo penkeri, daugiausia laiko leido su mama. Vis dėlto Priscilla savo naujojoje memuarų knygoje Softly, as I Leave You: Life After Elvis, kuri pasirodys rugsėjo 23 d., rašo: „Stengiausi išlaikyti šeimą kiek įmanoma arčiau. Vienaip ar kitaip, užtikrinau, kad ji matytųsi su savo tėčiu.“
Jų meilės istorija buvo pavaizduota 2023 m. Sofios Coppolos filme Priscilla, sukurtame pagal Priscillos 1985 m. memuarus Elvis and Me. Tačiau pati Presley leidiniui PEOPLE teigė, kad filme jų santykiai parodyti labiau „audringi“ nei buvo iš tikrųjų.
„Negaliu net prisiminti, kad būtume kada nors rimtai susipykę,“ – sakė ji. – „Taip, Elvis turėjo karštą būdą, bet filme pavaizduotas epizodas, kai jis meta kėdę kalbėdamas su pulkininku Parkeriu, buvo kitoks nei rodoma. Jis tiesiog buvo įsiutintas pokalbio, o kai metė kėdę ir pamatė mane, iškart puolė atsiprašinėti. Jis niekam niekada nepakenkė.“
Knyga Softly, as I Leave You: Life After Elvis pasirodys rugsėjo 23 d. ir jau dabar yra prieinama išankstiniams užsakymams visose knygynuose.
