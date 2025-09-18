Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Neseniai oficialiai išsiskyręs Vytenis Partikas paviešino pažinčių skelbimą: kreipiasi į visas

2025-09-18 16:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 16:56

Visai neseniai oficialiai su žmona išsiskyręs žymus dainininkas, nuomonės formuotojas bei plaukų stilistas Vytenis Partikas savo gerbėjus nustebino įrašu socialiniuose tinkluose, kuriame pasiskelbė, jog ieško antrosios pusės.

Visai neseniai oficialiai su žmona išsiskyręs žymus dainininkas, nuomonės formuotojas bei plaukų stilistas Vytenis Partikas savo gerbėjus nustebino įrašu socialiniuose tinkluose, kuriame pasiskelbė, jog ieško antrosios pusės.

Vytenis Partikas savo socialiniuose tinkluose pasidalino įrašu, kuriame rašo, jog ieško antrosios pusės. Šiuo įrašu vyras sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vytenis Partikas dalijasi atostogų kadrais
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas dalijasi atostogų kadrais

Ragina parašyti asmeniškai

Vytenis Partikas, žinomas dainininkas, nuomonės formuotojas, plaukų stilistas, visai neseniai paskelbė žinią, jog oficialiai yra išskirtas su buvusia žmona.

Vyras savo socialiniuose tinkluose nusprendė pasidalinti įrašu, kuriame rašo, jog ieško antrosios pusės bei ragina nebijoti parašyti, nes tai gali būti naujos istorijos pradžia.

Vytenis įraše rašo:

„Naujas gyvenimo puslapis – atverčiamas dabar!

Ilgai ieškojau savęs, išgyvenau visko – ir džiaugsmo, ir nuopuolių. Bet šiandien jaučiu: esu pasiruošęs! Pasiruošęs tikriems jausmams, pasimatymams, nuotykiams dviese…

Noriu mylėti ir būti mylimas visu 100%, be jokių pusinių priėjimų ir žaidimų. Man nereikia tobulų žmonių – man reikia tikrų. Tikro juoko, tikrų pokalbių, tikro artumo.

Jei jau kurį laiką galvoji parašyti – nesidrovėk! Aš toks pat paprastas kaip ir tu, tik su atvira širdimi ir dideliu noru gyventi. Kas mane sudomins – tikrai atrašysiu, o gal net ir pasimatysime prie kavos puodelio ar vakarinio saulėlydžio… Kas žino, gal tai bus naujos istorijos pradžia?

Lauksiu jūsų žinučių… galbūt tarp jų slepiasi būtent ta, kuri pakeis viską“.

 

