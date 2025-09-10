Vytenis Partikas pasidalino kraują kaitinančiu kadru: susilaukė komentarų

Vytenis Partikas savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru, kuris sulaukė itin didelio dėmesio.
Gavo daug replikų
Žinomas nuomonės formuotojas, dainininkas, plaukų stilistas Vytenis Partikas savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru, kuris susilaukė įvairių komentarų.
Nuotraukoje Vytenis stovi Turkijoje šalia baseino. Šalia nuotraukos vyras rašo:
„Gyvenimas – tik mano. Ir aš jį gyvensiu taip, kaip noriu. Be leidimo, be atsiprašymų“.
Vyras susilaukė gausybės reakcijų. Nuotraukoje gerbėjams į akis labiausia krito Vytenio maudymosi glaudės.
Vienas komentatorius rašo: „Erelio sparnai ant krūtinės... Mikis mauzius ant mikio...“.
Antrasis priduria: „Niekaip negaliu suprasti, kodėl žmogus negali elgtis kaip jam patinka. Kodėl reikia šaipytis, tyčiotis. Jis tiesiog gyvena savo gyvenimą. P.s o glaudės geros, tokių ir aš norėčiau tik kažin ar užsidėčiau“.
Trečiasis rašė: „Be gėdos jausmo“.
