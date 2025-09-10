Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Vytenis Partikas pasidalino kraują kaitinančiu kadru: susilaukė komentarų

2025-09-10 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 13:55

Žinomas dainininkas, nuomonės formuotojas bei plaukų stilistas Vytenis Partikas gerbėjus nuolat stebina savo išvaizda ir jos pokyčiais. Šį kartą vyras nustebino pikantišku kadru iš atostogų, dėl kurio neliko nepastebėtas.

Žinomas dainininkas, nuomonės formuotojas bei plaukų stilistas Vytenis Partikas gerbėjus nuolat stebina savo išvaizda ir jos pokyčiais. Šį kartą vyras nustebino pikantišku kadru iš atostogų, dėl kurio neliko nepastebėtas.

7

Vytenis Partikas savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru, kuris sulaukė itin didelio dėmesio.

Gavo daug replikų

Žinomas nuomonės formuotojas, dainininkas, plaukų stilistas Vytenis Partikas savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru, kuris susilaukė įvairių komentarų.

Nuotraukoje Vytenis stovi Turkijoje šalia baseino. Šalia nuotraukos vyras rašo:

„Gyvenimas – tik mano. Ir aš jį gyvensiu taip, kaip noriu. Be leidimo, be atsiprašymų“.

Vyras susilaukė gausybės reakcijų. Nuotraukoje gerbėjams į akis labiausia krito Vytenio maudymosi glaudės.

Vienas komentatorius rašo: „Erelio sparnai ant krūtinės... Mikis mauzius ant mikio...“.

Antrasis priduria: „Niekaip negaliu suprasti, kodėl žmogus negali elgtis kaip jam patinka. Kodėl reikia šaipytis, tyčiotis. Jis tiesiog gyvena savo gyvenimą. P.s o glaudės geros, tokių ir aš norėčiau tik kažin ar užsidėčiau“.

Trečiasis rašė: „Be gėdos jausmo“.

Jis
Jis
2025-09-10 14:02
Pilno protelio?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
