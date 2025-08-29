Buvęs modelis atskleidė, ko reikalavo mados industrija: faktai sukrečia

Scott McGlynn pripažįsta, kad ilgą laiką nebuvo užtikrintas dėl savo kūno, tačiau dabar, būdamas 38-erių, suvokė, jog gyvenimas per trumpas tam, kad nekęstum savęs. Jis jaučiasi sveikesnis ir stipresnis nei bet kada anksčiau, rašo mirror.co.uk.
Jis prisimena, kad būdamas 18 metų dirbo modeliu, o tuo metu industrija diktavo, kad žmonės privalo būti liesi ir tilpti į tam tikrą rėmą.
„Tai buvo sakoma ne tik moterims, bet ir vyrams,“ – dalijosi Scottas. – „Tuomet standartai buvo apie prisitaikymą prie formos, o ne apie sveikatą. Ji niekam nerūpėjo. Daugelį metų nešiojausi tą spaudimą savyje.“
Pasikeitusi mados industrija
Šiandien, anot jo, požiūris pasikeitė – daug labiau vertinamas sveikumas, už ką jis yra dėkingas.
„Žiūrėdamas į save dabar, jaučiuosi sveikesnis ir stipresnis nei bet kada anksčiau. Supratau, kad pasitikėjimas savimi nėra vaikymasis nerealistiškų idealų. Tai – pusiausvyros priėmimas, rūpinimasis savo kūnu ir gebėjimas jaustis patogiai savo kailyje“, – pasakoja vyras.
Didžiausias lūžis atėjo tada, kai jis suprato, jog nebeprivalo savęs bausti, jei neatitinka senojo modelio įvaizdžio.
„Metų metus nešiojausi spaudimą būti liesu, neleidau sau mėgautis maistu, o tai gniuždė mano pasitikėjimą savimi. Viskas pasikeitė, kai dėmesį nukreipiau į sveikatą ir laimę – pradėjau sportuoti, geriau maitintis, prižiūrėti odą. Tik tada pradėjau jaustis patogiai savo kūne,“ – aiškino jis.
Vyras teigia, jog pasikeitė ir patys vertinimo kriterijai: svarbu nebe tobulumas, o stiprumas, unikalumas ir gyvenimo kokybė.
Scottas prisiminė, kaip neseniai atostogaudamas Italijoje, prie Gardos ežero, susilaukė spoksojimų dėl šortų, kuriuos vilkėjo. Anksčiau tai būtų jį privertę pasijusti nejaukiai, tačiau šiandien jis džiaugiasi savimi ir pikti komentarai jo nebesugniuždo.
„Dėvėsiu, ką noriu, kur noriu,“ – sako jis.
Turi svarbų patarimą kitiems
Vyro patarimas paprastas: „Nelyginkite savęs su kitais, ypač socialiniuose tinkluose. Svarbiausia – kas leidžia jums jaustis gerai. Rūpinkitės savimi taip, kaip jums atrodo tinkama“.
„Pasitikėjimas ateina iš mažų kasdienių pergalių, o ne vaikantis tobulumo. Būkite kantrūs ir geri sau – jūsų kūnas yra tik jūsų, ir tai yra priežastis jį švęsti. Reikia atsiminti, kad net viešumoje esantys žmonės kovoja su kūno įvaizdžio problemomis“, – sako Scott.
Pasak Scott, jam padėjo požiūrio pasikeitimas.
„Ženkite mažus žingsnius – ar tai būtų sportas, geresnė mityba, ar tiesiog daugiau gerumo sau. Pasitikėjimas savimi gimsta pamažu, o ne per vieną dieną,“ – pabrėžia jis.
