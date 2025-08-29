Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Buvęs modelis atskleidė, ko reikalavo mados industrija: faktai sukrečia

2025-08-29 20:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-29 20:48

Buvęs modelis atvirai papasakojo, kaip jaunystėje kovojo su savo kūno įvaizdžiu, kol suprato, jog vaikytis tobulumo – beprasmiška, o daug svarbiau tiesiog jaustis laimingam. Vyras atskleidė, ko prašė mados industrija, jam dirbant modeliu ir kaip jį tai paveikė.

Buvęs modelis (Nuotr. @scottmcglynnofficial)
9

Buvęs modelis atvirai papasakojo, kaip jaunystėje kovojo su savo kūno įvaizdžiu, kol suprato, jog vaikytis tobulumo – beprasmiška, o daug svarbiau tiesiog jaustis laimingam. Vyras atskleidė, ko prašė mados industrija, jam dirbant modeliu ir kaip jį tai paveikė.

REKLAMA
0

Scott McGlynn pripažįsta, kad ilgą laiką nebuvo užtikrintas dėl savo kūno, tačiau dabar, būdamas 38-erių, suvokė, jog gyvenimas per trumpas tam, kad nekęstum savęs. Jis jaučiasi sveikesnis ir stipresnis nei bet kada anksčiau, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvęs modelis Scott McGlynn
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Buvęs modelis Scott McGlynn

Jis prisimena, kad būdamas 18 metų dirbo modeliu, o tuo metu industrija diktavo, kad žmonės privalo būti liesi ir tilpti į tam tikrą rėmą.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai buvo sakoma ne tik moterims, bet ir vyrams,“ – dalijosi Scottas. – „Tuomet standartai buvo apie prisitaikymą prie formos, o ne apie sveikatą. Ji niekam nerūpėjo. Daugelį metų nešiojausi tą spaudimą savyje.“

REKLAMA

Pasikeitusi mados industrija

Šiandien, anot jo, požiūris pasikeitė – daug labiau vertinamas sveikumas, už ką jis yra dėkingas.

„Žiūrėdamas į save dabar, jaučiuosi sveikesnis ir stipresnis nei bet kada anksčiau. Supratau, kad pasitikėjimas savimi nėra vaikymasis nerealistiškų idealų. Tai – pusiausvyros priėmimas, rūpinimasis savo kūnu ir gebėjimas jaustis patogiai savo kailyje“, – pasakoja vyras.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiausias lūžis atėjo tada, kai jis suprato, jog nebeprivalo savęs bausti, jei neatitinka senojo modelio įvaizdžio.

„Metų metus nešiojausi spaudimą būti liesu, neleidau sau mėgautis maistu, o tai gniuždė mano pasitikėjimą savimi. Viskas pasikeitė, kai dėmesį nukreipiau į sveikatą ir laimę – pradėjau sportuoti, geriau maitintis, prižiūrėti odą. Tik tada pradėjau jaustis patogiai savo kūne,“ – aiškino jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vyras teigia, jog pasikeitė ir patys vertinimo kriterijai: svarbu nebe tobulumas, o stiprumas, unikalumas ir gyvenimo kokybė.

Scottas prisiminė, kaip neseniai atostogaudamas Italijoje, prie Gardos ežero, susilaukė spoksojimų dėl šortų, kuriuos vilkėjo. Anksčiau tai būtų jį privertę pasijusti nejaukiai, tačiau šiandien jis džiaugiasi savimi ir pikti komentarai jo nebesugniuždo.

REKLAMA

„Dėvėsiu, ką noriu, kur noriu,“ – sako jis.

Turi svarbų patarimą kitiems

Vyro patarimas paprastas: „Nelyginkite savęs su kitais, ypač socialiniuose tinkluose. Svarbiausia – kas leidžia jums jaustis gerai. Rūpinkitės savimi taip, kaip jums atrodo tinkama“.

„Pasitikėjimas ateina iš mažų kasdienių pergalių, o ne vaikantis tobulumo. Būkite kantrūs ir geri sau – jūsų kūnas yra tik jūsų, ir tai yra priežastis jį švęsti. Reikia atsiminti, kad net viešumoje esantys žmonės kovoja su kūno įvaizdžio problemomis“, – sako Scott.

Pasak Scott, jam padėjo požiūrio pasikeitimas.

„Ženkite mažus žingsnius – ar tai būtų sportas, geresnė mityba, ar tiesiog daugiau gerumo sau. Pasitikėjimas savimi gimsta pamažu, o ne per vieną dieną,“ – pabrėžia jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų