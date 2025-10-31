Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

JAV gyvenanti lietuvė parodė, kaip amerikiečiai puošia namus ir kainas: kai kurie dalykai – neįtikėtini

2025-10-31 19:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 19:27

Los Andžele gyvenanti lietuvė, turinio kūrėja ir verslininkė Nerija Laurinavičius, socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame parodė įspūdingas Helovino dekoracijas, kuriomis JAV gyventojai puošia namus.

Nerija Laurinavičius parodė, kaip namus puošia amerikiečiai (nuotr. socialinių tinklų)

Los Andžele gyvenanti lietuvė, turinio kūrėja ir verslininkė Nerija Laurinavičius, socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame parodė įspūdingas Helovino dekoracijas, kuriomis JAV gyventojai puošia namus.

Instagrame Nerija paviešino vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Neįtikėtina, ką išdarinėja amerikiečiai Helovyno laikotarpiu. Jų atsidavimas savo bendruomenei mums yra didelis pavyzdys! Kaip jums?“ – rašė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Parodė akį traukiančias dekoracijas

Vaizdo įraše moteris atskleidė, kad Amerikoje gyvenantys žmonės nė kiek negaili pinigų įspūdingoms Helovino namų dekoracijomis, kurios pritraukia minias žmonių.

„Ar patikėtumėte, jeigu pasakyčiau, kad amerikiečiai nebijo išleisti net ik 100 tūkst. dolerių namų Helovino dekorui? Jei netikite, keliaukime. Parodysiu jums įspūdingiausius Los Andželo gyventojų namų dekorus ir visas pramogas, kurias jie organizuoja savo kaimynams“, – vaizdo įraše kalbėjo Nerija.

Nerija parodė vieno Los Andželo gyventojo namą, kuriame – gausybė moliūgų.

„Pirmas ir tikriausiai jau legendinis Los Andželo dekoras yra šis moliūgų namas. Jis yra frazės paprastas, bet nepaprastas pavyzdys. Čia vienintelė detalė yra moliūgai, bet taip detaliai išdėlioti ir apšviesti, kad tikrai sukuria tą mistišką Helovyno nuotaiką. Bet sunku net įsivaizduoti, kiek kainuoja šio žmogaus elektra“, – pasakojo moteris.

Lietuvė taip pat paviešino ir kitus įspūdingus namus.

„Kiti gyventojai investuoja ne tik į dekorą, bet ir pramogas. Pavyzdžiui šis žmogus yra nusamdęs aktorius, bauginti lankytojus. Šalia – cukrinės vatos ir obuolių sidro langelis. Ir net pasirodymas iš savininko vaikų. Neįtikėtina, bet šis namas turi taip pat ir savo radijo stotį, tad galite tiesiogiai prie radijo stoties ir išgirsti muziką, parinktą šio namo dekorui.

Mums, lietuviams, tikrai sunku suprasti tą amerikietišką kaimynų atsidavimą kitiems. Tiek iš pačių namo savininkų, kurie tai daro visiškai nemokamai, bet ir iš šių organizatorių kaimynų. Šeštadieniais jų gatvė yra tokia pilna, kad namo grįžti savo gatve gali užtrukti net ir valandą laiko. Mūsų skaičiavimais šis klounų namas ir jo pramogos tikrai gali siekti 100 tūkst. dolerių“, – tęsė ji.

 

