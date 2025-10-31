Jermakas: Ukraina, ES ir JAV rengia bendrą taikos planą

Pasak A. Jermako, pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodė ne vienas pranešimas apie tariamus alternatyvius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Europos Sąjungos (ES) ir atskirų šalių „planus“.
„Nėra skirtingų planų, iš kurių būtų galima rinktis, ir tikrai nėra planų, iš kurių galėtų rinktis kas nors kitas. Vyksta darbinės diskusijos dėl formuluočių, tačiau visi partneriai nuolat bendrauja“, – akcentavo A. Jermakas.
Jis pabrėžė, kad rezultatas bus vienas dokumentas, kurį bendromis jėgomis parengs Ukraina ir jos partneriai ir kuriame bus visapusiškai atsižvelgta į Ukrainos interesus. Anot prezidento kanceliarijos vadovo, čia kalbama ne apie konkuruojančias iniciatyvas, o apie siekį užtikrinti sinergiją tarp Ukrainos, ES, JAV ir kitų partnerių.
„Prezidentai (Volodymyras) Zelenskis ir (Donaldas) Trumpas, taip pat Europos lyderiai, vienodai mano, kad bet kokios derybos turi prasidėti ugnies nutraukimu dabartinėje kontakto linijoje. Visi partneriai sutinka, kad tam, jog diplomatai galėtų veiksmingai dirbti, karo veiksmai turi būti nutraukti. Mes labai vertiname prezidento D. Trumpo, kaip taikdario, lyderystę ir manome, kad jis gali padėti Ukrainai pasiekti teisingą, ilgalaikę taiką, kurią garantuotų patikimos saugumo garantijos“, – pridūrė A. Jermakas.
Jis taip pat nurodė, kad pirmadienį, lapkričio 3 d., po neseniai įvykusio Norinčiųjų koalicijos šalių narių vadovų susitikimo bus surengtas naujas internetinis koalicijos posėdis patarėjų nacionalinio saugumo klausimais lygiu.
„Ten bus aptartos visos idėjos, siekiant suderinti pozicijas ir parengti tolesnius veiksmus“, – teigė jis.
„Ukrainos prezidentas nuolat palaiko ryšį su visų valstybių partnerių vadovais. Mūsų komanda – prezidento kanceliarija, užsienio reikalų ministerija, Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba ir kiti – nuolat koordinuoja veiksmus su savo kolegomis. Praktiškai kasdien kalbuosi su užsienio lyderių patarėjais nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais. Karas vyksta čia; puolama būtent Ukraina, todėl galutinę plano formą ir taikos susitarimo parametrus nustatysime mes. Tai teisingumo ir sveiko proto klausimas“, – sakė prezidento kanceliarijos vadovas.
