Staigus Trumpo pozicijos pasikeitimas dėl Ukrainos: Europa nebesupranta, ko jis siekia

JAV prezidento Donaldo Trumpo griežta pozicija dėl karo Ukrainoje pastarosiomis savaitėmis sušvelnėjo, o tai sukėlė sumaištį tarp Europos sąjungininkų, kurie vis dar nesupranta jo galutinio tikslo.
Kaip rašo „Fox News“, dabar D. Trumpas, regis, yra kur kas mažiau linkęs padėti Kyjivui ar siekti karo pabaigos.
Leidinys pažymi, kad šis posūkis prasidėjo „tyliai prieš dvi savaites“, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankėsi Vašingtone.
Daugelis tikėjosi, jog D. Trumpas patvirtins tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai, tačiau jis to nepadarė.
Netrukus po to JAV Gynybos ministerija paskelbė apie JAV armijos rotacinės brigados, dislokuotos Rumunijoje, bei dalinių Vengrijoje ir Bulgarijoje grįžimą namo.
D. Trumpas kariuomenės išvedimą pavadino „nereikšmingu“, nors Europos sąjungininkai tai suprato kitaip.
„Tai bus kvietimas Rusijai sustiprinti atakas prieš Ukrainą ir padidinti savo įtaką regione“, – „Fox News“ teigė vienas Europos pareigūnas.
Perėjo „nuo skubotumo iki nuolankumo“
D. Trumpo pozicijos sušvelnėjimas išryškėjo ir susitikime su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Nors anksčiau jis atkakliai reikalavo, kad Indija ribotų Rusijos naftos pirkimus, šįkart D. Trumpas tokių reikalavimų Xi Jinpingo nekėlė.
Klausimas dėl karo nutraukimo taip pat buvo iškeltas, tačiau žymiai mažiau įtikinamu tonu, rašo „Fox News“:
„Prezidentui, kuris pažadėjo „nutraukti karą pirmąją dieną“, šie komentarai rodo perėjimą nuo skubotumo prie nuolankumo“, – rašome leidinyje.
Tuo pat metu ne visi Europoje yra susirūpinę šiais pokyčiais – kai kurie atkreipia dėmesį, kad D. Trumpas įvedė veiksmingas sankcijas Rusijos energetikos milžinėms „Lukoil“ ir „Rosneft“.
„Sankcijos – tai žingsnis, turintis realių pasekmių. Manoma, kad Europos pajėgos bus išvestos, tačiau pokyčiai atrodo nereikšmingi“, – teigė kitas Europos pareigūnas.
Ir pridūrė: „Visa kita – tipiškas Trumpo svyravimas: jis krypsta tai į vieną, tai į kitą pusę.“
Kaip pažymi leidinys, nors D. Trumpas tvirtina, kad jo administracija siekia taikos „per jėgą“, jo pastarieji veiksmai ir retorika piešia sudėtingesnį paveikslą, verčiantį sąjungininkus spėlioti, kuri D. Trumpo politikos versija Ukrainos atžvilgiu vyraus kitame etape.
