Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Rusišką naftą vežantys „Lietuvos geležinkeliai“ stabdys krovinius į Kaliningradą

2025-10-31 13:58 / šaltinis: BNS
2025-10-31 13:58

JAV ir Jungtinei Karalystei (JK) paskelbus sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Lukoil“ ir „Rosneft“, bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) teigia stabdys į Kaliningradą tranzitu vežamus šių bendrovių krovinius, penktadienį pranešė nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalas.

„Lukoil“ nemalonumai Europoje: svarsto trauktis iš rinkos (nuotr. SCANPIX)

JAV ir Jungtinei Karalystei (JK) paskelbus sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Lukoil“ ir „Rosneft“, bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) teigia stabdys į Kaliningradą tranzitu vežamus šių bendrovių krovinius, penktadienį pranešė nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalas.

REKLAMA
10

LTG portalui teigė, kad laikysis užsienio partnerių rekomendacijų ir taip sieks valdyti verslo rizikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, skirtam sandoriams užbaigti, LTG nevykdys vežimų, kurių pervežimo grandinėje vienaip ar kitaip dalyvaus JAV ir JK sankcionuotos „Lukoil“ ar „Rosneft“ bei su jomis susijusios įmonės“, – komentare portalui teigė bendrovė.

REKLAMA
REKLAMA

LTG pabrėžė, jog jokia grupės įmonė neturi tiesioginių santykių su sankcionuojamomis bendrovėmis, o jų produkciją tranzitu gabena ekspeditoriai. Jų įmonė neatskleidžia „dėl sutartinių įsipareigojimų“.

Vašingtonas sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ paskelbė praėjusią savaitę, prezidentui Donaldui Trumpui apkaltinus Rusijos kolegą Vladimirą Putiną nenoru siekti taikos Ukrainoje. Jos įsigalios lapkričio 21 dieną.

indeliai.lt

REKLAMA
Uffo
Uffo
2025-10-31 14:14
Stojimo i es sutarti perskaitykit kue yra nustatytas karaliauciaus tranzitas pries ka nors darant tokio cia tarp kitko nepamaisys
Atsakyti
skaitytojas
skaitytojas
2025-10-31 14:08
Keistoka straipsnio antraštė... Turbūt redakcijoje jau kiauliųvyno šventimas įsisiūbavo?
Atsakyti
?
?
2025-10-31 14:27
Nausėda kloune jus negalit nieko stabdyti. Nori karo?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų