Rusišką naftą vežantys „Lietuvos geležinkeliai“ stabdys krovinius į Kaliningradą

LTG portalui teigė, kad laikysis užsienio partnerių rekomendacijų ir taip sieks valdyti verslo rizikas.
„Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, skirtam sandoriams užbaigti, LTG nevykdys vežimų, kurių pervežimo grandinėje vienaip ar kitaip dalyvaus JAV ir JK sankcionuotos „Lukoil“ ar „Rosneft“ bei su jomis susijusios įmonės“, – komentare portalui teigė bendrovė.
LTG pabrėžė, jog jokia grupės įmonė neturi tiesioginių santykių su sankcionuojamomis bendrovėmis, o jų produkciją tranzitu gabena ekspeditoriai. Jų įmonė neatskleidžia „dėl sutartinių įsipareigojimų“.
Vašingtonas sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ paskelbė praėjusią savaitę, prezidentui Donaldui Trumpui apkaltinus Rusijos kolegą Vladimirą Putiną nenoru siekti taikos Ukrainoje. Jos įsigalios lapkričio 21 dieną.