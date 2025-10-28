„Lukoil“ planuoja parduoti užsienyje esantį turtą

Apie tai rašoma bendrovės išplatintame pranešime.
Jame teigiama, kad, „tam tikroms šalims bendrovės ir jos dukterinių įmonių atžvilgiu įvedus ribojamojo pobūdžio priemones“, „Lukoil“ paskelbė ketinanti parduoti užsienyje esantį turtą.
„Pradėti vertinti potencialių pirkėjų pasiūlymai. Turto pardavimas vykdomas pagal OFAC (JAV užsienio turto kontrolės biuro – ELTA) veiklos nutraukimo licencijos sąlygas. Jei reikės, bendrovė planuoja prašyti pratęsti šios licencijos galiojimą, kad užtikrintų nepertraukiamą užsienyje esančio savo turto veiklą“, – rašoma pranešime.
Kaip pranešė „Ukrinform“, spalio 22 d. Jungtinės Valstijos įvedė sankcijas bendrovėms „Lukoil“ ir „Rosneft“. Apribojimai didžiausioms Rusijos naftos gamintojoms buvo įvesti „dėl to, kad Rusija nėra rimtai pasiryžusi įgyvendinti taikos procesą, kuriuo būtų siekiama užbaigti karą Ukrainoje“, pareiškė JAV Iždo departamentas.
Be patronuojančiųjų bendrovių „Lukoil“ ir „Rosneft“, į sankcijų sąrašą įtrauktos ir jų dukterinės įmonės, įskaitant tas, kurios užsiima geologine žvalgyba, naftos ir dujų gavyba, lauko operacijomis ir logistika.