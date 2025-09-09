Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Vokietija ir Prancūzija siekia sankcijų Rusijos naftos bendrovei „Lukoil“

2025-09-09 11:03 / šaltinis: BNS
2025-09-09 11:03

Vokietija ir Prancūzija siekia, kad Rusijos naftos milžinei „Lukoil“ būtų pritaikytos naujos Europos Sąjungos (ES) sankcijos dėl karo Ukrainoje, pirmadienį pranešė diplomatai.

Lukoil (nuotr. Fotodiena.lt)

0

Šis pasiūlymas pateiktas tuo metu, kai 27 valstybių blokas bando koordinuoti veiksmus su Jungtinėmis Valstijomis dėl didinamo spaudimo Maskvai, nepaisančiai Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) taikos pastangų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ES vykdomoji institucija – Europos Komisija (EK) – šiuo metu konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, rengdama 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai nuo 2022 metų invazijos.

Praėjusią savaitę išplatintame bendrame pasiūlyme ekonomikos galiūnės Vokietija ir Prancūzija pasiūlė įtraukti į juodąjį sąrašą privačią naftos bendrovę „Lukoil“ ir jos prekybos antrinę įmonę „Litasco“, teigė diplomatai, kalbėję anonimiškai.

Šalys taip pat spaudžia imtis priemonių prieš trečiųjų šalių naftos perdirbimo gamyklas, dalyvaujančias eksportuojant rusišką naftą į ES, ir įmones, prekiaujančias rusiška nafta, sakė diplomatai.

Taip pat buvo raginama sugriežtinti sankcijas ne Rusijoje esančioms įmonėms, padedančioms Maskvai apeiti sankcijas, įskaitant apribojimus daugiau bankų ir kriptovaliutų schemoms Vidurinėje Azijoje.

ES pareigūnai teigia, kad diskusija dėl sankcijų dar tik pradedama ir dar neaišku, kurie pasiūlymai bus įtraukti į galutinį EK paketą.

Sankcijoms turėtų pritarti visos 27 ES šalys, o Maskvai draugiška Vengrija greičiausiai smarkiai priešinsis, kad būtų smogta „Lukoil“.

Už sankcijas atsakingas ES pareigūnas pirmadienį surengė derybas su Jungtinėmis Valstijomis, kol Vašingtono sąjungininkės Europoje tikisi įtikinti D. Trumpą įvykdyti grasinimus dėl sankcijų Rusijai.

Sekmadienį D. Trumpas pagrasino įvesti daugiau sankcijų Rusijai, kai Kremlius surengė didžiausią per visą plataus masto karą antskrydį Ukrainoje.

D. Trumpas grasino nubausti šalis, kurios perka rusišką naftą, siekdamas atimti pagrindinį Rusijos prezidento Vladimiro Putino karo finansavimo šaltinį, tačiau kol kas vadinamosiomis antrinėmis sankcijomis smogė tik Indijai.

Vėliausiu sankcijų paketu ES nusitaikė į Kinijos bankus, kurie kaltinami padėję teikti paramą Maskvai ir vienai naftos perdirbimo gamyklai Indijoje.

Tačiau didesnis spaudimas Indijai būtų politiškai problemiškas ES, kuri siekia gerinti prekybos ryšius su daugiausiai gyventojų turinčia pasaulio šalimi ir baiminasi jos suartėjimo su Maskva ir Pekinu.

