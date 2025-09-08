Suskaičiavo, kiek nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo amerikiečių

Tokį skaičių pateikė Nacionalinis Ukrainos istorijos Antrojo pasaulinio karo metais muziejus, o jį paskelbė laikraštis „The New York Times“ (NYT).
Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavo „keli tūkstančiai“ amerikiečių
Muziejuje eksponuojama paroda apie užsienio kovotojus dabartiniame kare. Parodos kuratorius Jurijus Horpynychas pažymėjo, kad Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavo „keli tūkstančiai“ amerikiečių. Muziejaus skaičiavimais, mažiausiai 92 iš jų žuvo kovose Ukrainoje.
NYT straipsnyje pažymima, kad JAV vyriausybė, nusiteikusi vengti bet kokių užuominų apie tiesioginį amerikiečių ir rusų karių susidūrimą, savanoriams kovotojams beveik neteikia jokios pagalbos.
JAV ne pelno siekianti organizacija R. T. Weathermano fondas padeda amerikiečiams, sužeistiems kovojant Ukrainos kariuomenėje, grąžina žuvusių karių palaikus į JAV ir aiškinasi dingusiųjų be žinios atvejus.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2023 m. gindami Ukrainą kare prieš Rusiją žuvo du amerikiečiai savanoriai – Edwardas Walteris Wiltonas ir Grady Kurpasi.
