Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Suskaičiavo, kiek nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo amerikiečių

2025-09-08 16:03 / šaltinis: BNS
2025-09-08 16:03

Nuo Rusijos invazijos pradžios kovoje už Ukrainą žuvo mažiausiai 92 JAV piliečiai. 

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
20

Nuo Rusijos invazijos pradžios kovoje už Ukrainą žuvo mažiausiai 92 JAV piliečiai. 

REKLAMA
3

Tokį skaičių pateikė Nacionalinis Ukrainos istorijos Antrojo pasaulinio karo metais muziejus, o jį paskelbė laikraštis „The New York Times“ (NYT).

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavo „keli tūkstančiai“ amerikiečių

Muziejuje eksponuojama paroda apie užsienio kovotojus dabartiniame kare. Parodos kuratorius Jurijus Horpynychas pažymėjo, kad Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnavo „keli tūkstančiai“ amerikiečių. Muziejaus skaičiavimais, mažiausiai 92 iš jų žuvo kovose Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NYT straipsnyje pažymima, kad JAV vyriausybė, nusiteikusi vengti bet kokių užuominų apie tiesioginį amerikiečių ir rusų karių susidūrimą, savanoriams kovotojams beveik neteikia jokios pagalbos.

REKLAMA
REKLAMA

JAV ne pelno siekianti organizacija R. T. Weathermano fondas padeda amerikiečiams, sužeistiems kovojant Ukrainos kariuomenėje, grąžina žuvusių karių palaikus į JAV ir aiškinasi dingusiųjų be žinios atvejus.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2023 m. gindami Ukrainą kare prieš Rusiją žuvo du amerikiečiai savanoriai – Edwardas Walteris Wiltonas ir Grady Kurpasi.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Zapad-2025“ pratybos artėja: Rusijos technika ir kariai jau Baltarusijoje (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
„Tai mums turėtų kelti didelį nerimą“ – ekspertas ragina stebėti 1 dalyką, kuris pavojingesnis nei „Zapad“ (32)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Ši žiema Ukrainai gali būti skaudžiausia – štai 3 priežastys, kodėl (13)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas griebsis plano B? Prabilo, kas laukia Putino (300)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Rusai penktadienį pražudė keturis Donecko srities gyventojus, vieną sužeidė (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų