Lietuvos ir Lenkijos prezidentų požiūris į Ukrainos europinę integraciją – skiriasi

„Mes kiek kitaip su prezidentu žiūrime į Ukrainos integraciją į Europos Sąjunga. Mūsų pokalbiai (bus – ELTA) tęsiami kitame lygmenyje“, – Prezidentūroje surengtos spaudos konferencijos metu teigė K. Nawrockis.
Savo ruožtu G. Nausėda pakartojo, jog Lietuva remia Ukrainos integraciją į ES ir mano, jog Kyjivas turi pradėti derybas su Briuseliu kaip įmanoma greičiau.
„Ukrainos narystė ES yra mūsų bendras strateginis tikslas. Ukraina turi kuo greičiau pradėti narystės derybas su ES, o narystės data turi būti ambicinga – 2030 m.“ – pasisakyme teigė G. Nausėda.
ELTA primena, kad po plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį, tų pačių metų birželį Europos Vadovų Taryba suteikė Ukrainai šalies kandidatės statusą.
Vengrija yra vienintelė ES narė, blokuojanti derybų pradžią su Ukraina, visi kiti 26 lyderiai pasisakė už tai, kad derybos dėl kelių skyrių būtų pradėtos.
