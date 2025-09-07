Rinktinės pažymiai: herojumi tapęs A.Velička ir pagaliau iššovęs D.Sirvydis

Lietuviai jau nuo pat pirmojo kėlinio atitrūko nuo savo varžovų ir išlaikė pergalingą pranašumą iki pat mačo pabaigos.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų lietuvių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais.
#1 Marekas Blaževičius (23 min., 9 tšk., 5 atk. kam., 1 rez. per., 2 kld., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Turbūt mažai, kas tikėjosi, kad M.Blaževičius šiame čempionate taps pagrindiniu komandos vidurio puolėju. Vis tik nutiko būtent taip ir banguotą klubinį sezoną turėjęs aukštaūgis aikštelėje galinėjosi su Kristapu Porzingiu. Sustabyti latvių žvaigždės nepavyko, tačiau vieno jo galingo individualaus pasirodymo varžovams neužteko. Pats M.Blaževičius vėl spinduliavo energija bei rinkosi kamuolius abejose aikštės pusėse. Užsibaigimo arčiau krepšio galbūt norėtųsi ir geresnio, bet su savosiomis užduotimis M.Blaževičius susitvarkė.
#2 Margiris Normantas (8 min., 2 tšk., 2 kld., 1 per. kam., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Šįkart M.Normanto įvertinimas turbūt nelabai, ką pasako. Žaidėjas per skausmus bandė padėti Lietuvos rinktinei, tačiau buvo akivaizdu, kad čiurnos trauma dar turi įtakos jo žaidimui. Gynėjas neturėjo to aštrumo, kuris šiame čempionate buvo vienas iš pagrindinių ginklų. Pozityvu tai, kad pasiaukodamas M.Normantas išplėtė mūsų komandos rotaciją ir davė bent kažkiek poilsio kitiems.
#3 Arnas Velička (36 min., 21 tšk., 5 atk. kam., 11 rez. per., 6 kld., 1 per. kam., 23 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Visišku vakaro herojumi tapo A.Velička. Jau nuo pirmų susitikimų matėsi įspūdingas gynėjo nusiteikimas ir užtikrintumas. Per pirmąjį kėlinį jis pataikė 3 tolimus metimus ir taip uždavė maksimaliai gerą toną rungtynėms. Viso mačo metu A.Velička drąsiai ėmėsi iniciatyvos ir prasiveržimais draskė Latvijos rinktinės gynybą. Jo kūryba bei užsibaigimas „2 prieš 2“ situacijose buvo aukščiausio lygio. Galbūt pasitaikė ir keli skuboti sprendimai ar netikslūs perdavimai, tačiau faktas, kad būtent A.Velička buvo tas variklis, kuris užkūrė Lietuvą pergalei.
#7 Gytis Radzevičius (22 min., 2 tšk., 4 atk. kam., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Gausias minutes žaidęs G.Radzevičius kažkuo ypatingu šiame susitikime neišsiskyrė. Jo atkarpa gynyboje prieš K.Porzingį buvo gana sudėtinga, tačiau toks tiesiog yra varžovo meistriškumas. Prieš kitus oponentus puolėjas jau „atstovėjo“ kur kas solidžiau. Puolime daug kamuolio G.Radzevičius neturėjo ir iniciatyvos nesiėmė.
#8 Tadas Sedekerskis (19 min., 6 tšk., 2 atk. kam., 1 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Labiausiai įsiminęs T.Sedekerskio epizodas buvo antrajame kėlinyje pataikytas tolimas metimas. Latviai tuo metu jau lipo mūsų rinktinei ant kulnų ir būtent tuo tritaškiu lietuviai vėl šovė į priekį. Kuomet lietuviai žaidė žemesniu penketu varžovai naudojosi savo dydžiu baudos aikštelėje ir kūrėsi antruosius šansus. Vis tik tai netapo lemtingu faktoriumi rungtynėse.
#10 Ąžuolas Tubelis (28 min., 18 tšk., 12 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 1 blk., 27 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Dar vienas Lietuvos rinktinės žaidėjas, kuris nusipelno tik aukščiausio įvertinimo. Vėl pamatėme įdomų R.Kurtinaičio ėjimą, kai Ą.Tubelis gynyboje buvo naudojamas prieš Artūrą Žagarą. Drąsiai galima sakyti, kad tai tikrai pasiteisino. Aukštaūgis šiame mače vėl davė tuos pačius dalykus. Fiziškumas ir energija arčiau krepšio, geras bėgimas į atakas ir solidus žaidimas arčiau krepšio. Ą.Tubelis yra tapęs vienu iš pagrindinių šios rinktinės veidų ir toks jo žaidimas tikrai džiugina.
#17 Jonas Valančiūnas (10 min., 9 tšk., 1 rez. per., 1 per. kam., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Prieš rungtynes atrodė, kad lietuviai šįkart tikrai gali mėginti naudotis J.Valančiūno dydžiu ir jėga baudos aikštelėje. Taip nenutiko ir centro vaidmuo buvo labai ribotas. Pirmasis jo įėjimas ant parketo susiklostė sunkiai ir kamuolys tiesiog nenukeliavo iki vidurio puolėjo. Trečiajame ketvirtyje mes jau pamatėme sėkmingą J.Valančiūno atkarpa ir keli jo epizodai leido Lietuvai sutvirtinti situaciją. Vis tik lemiamo kėlinio metu R.Kurtinaitis rėmėsi mobilesniu penketu.
#31 Rokas Giedraitis (6 min., 0 tšk., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Kuklų vaidmenį šiame mače turėjo ir R.Giedraitis. Žaidėjas negavo savo situacijų tolimiems metimams ir apskritai buvo menkai pastebimas aikštėje. Tokiu atveju galima tik ir vėl pasidžiaugti praplėsta rotacija.
#43 Ignas Sargiūnas (18 min., 3 tšk., 3 atk. kam., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Vėlai nuo suolo kilęs I.Sargiūnas savo minutes atidirbo. Galbūt gynėjas ir nebuvo ryškiausias žaidėjas aikštėje, tačiau jis spinduliavo didele energija. Labiausiai įsiminė jo gynyba išsikeitimo situacijose. Varžovai ieškojo pranašumų, tačiau nieko lengvo negavo. I.Sargiūnas davė daug kontakto ir geriau rinkosi pražangas nei leido latviams įsibėgėti.
#91 Deividas Sirvydis (30 min., 18 tšk., 7 atk. kam., 3 kld., 1 per. kam., 17 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Pagaliau iššovė. Galbūt nevisai tuo būdu, kuriuo galėjome tikėtis, tačiau D.Sirvydis sužaidė solidų mačą. Nors puolėjas ir vėl pataikė tik vieną iš penkių tritaškių, tačiau buvo naudingas komandai kitais būdais. D.Sirvydžiu žaidimas su kamuoliu buvo vienas iš pagrindinių ginklų. Žalgirietis gerai skaitė varžovų gynybą ir itin sėkmingai atakavo D.Bertanį. Būtent prasiveržimai ir taškai greitajame puolime šįkart buvo labais svarbūs D.Sirvydžio arsenale.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!