Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Į „Šlovės muziejų“ įtraukti C.Anthony, D.Howardas bei legendinė JAV rinktinė

2025-09-07 10:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 10:17

Springfilde įvyko ceremonija, kurios metus pagerbti naujieji „Šlovės muziejaus“ nariai.

D.Howardas pagerbtas už karjeros nuopelnus (Scanpix nuotr.)

Springfilde įvyko ceremonija, kurios metus pagerbti naujieji „Šlovės muziejaus“ nariai.

REKLAMA
0

Išskirtinę garbę menantys oranžiniai švarkai įteikti Carmelo Anthony, Dwightui Howardui, Sue Bird, Mayai Moore ir Sylviai Fowles.

Tai yra pirmasis kartas, kai vienu ypu į „Šlovės muziejų“ įtraukiamos iškart trys moterų Nacionalinės krepšinio asociacijos (WNBA) legendos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iškart dvigubai į muziejų įtraukti C.Anthony ir D.Howardas, kurie pagerbti ir kaip 2008-ųjų olimpinės Jungtinių Amerikos Valstijų (NBA) rinktinės, pramintos „The Redeem Team“ nariai.

REKLAMA
REKLAMA

„Niekada neiškovojau NBA čempiono žiedo, bet žinau, ką daviau krepšiniui“, – teigė JAV rinktinėje visada ryškiai žibėjęs C.Anthony.

REKLAMA

Amerikiečiai jautė būtinybę atsiimti olimpinį auksą po bronzos 2004-ųjų žaidynėse ir į šią misiją pasiuntė visas ryškiausias žvaigždes – Kobe Bryantą, LeBroną Jamesą, Dwyane’ą Wade’ą, C.Anthony, Chrisą Boshą, D.Howardą, Carlosą Boozerį, Jasoną Kiddą, Deroną Williamsą, Michaelą Reddą, Chrisą Paulą bei Tayshauną Prince’ą. Komandą treniravo Mike’as Krzyzewskis.

REKLAMA
REKLAMA

Pagerbti buvo Čikagos „Bulls“ strategas Billy Donovanas, ilgametis NBA teisėjas Danny Crawfordas bei Majamio „Heat“ savininkas Micky Arisonas, kurio šeima svariai prisidėjo 1988-aisiais įkuriant NBA klubą Floridoje.

„2010-aisiais, su Dwyane’u, LeBronu ir Chrisu Boshu, žinojome, kad galime laimėti. Ne vieną, ne du... Gerai, turbūt tik du kartus“, – žymiąją L.Jameso citatą pašiepė M.Arisonas.

 

 

 

 

 

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų