Į „Šlovės muziejų“ įtraukti C.Anthony, D.Howardas bei legendinė JAV rinktinė

Išskirtinę garbę menantys oranžiniai švarkai įteikti Carmelo Anthony, Dwightui Howardui, Sue Bird, Mayai Moore ir Sylviai Fowles.
Tai yra pirmasis kartas, kai vienu ypu į „Šlovės muziejų“ įtraukiamos iškart trys moterų Nacionalinės krepšinio asociacijos (WNBA) legendos.
Iškart dvigubai į muziejų įtraukti C.Anthony ir D.Howardas, kurie pagerbti ir kaip 2008-ųjų olimpinės Jungtinių Amerikos Valstijų (NBA) rinktinės, pramintos „The Redeem Team“ nariai.
„Niekada neiškovojau NBA čempiono žiedo, bet žinau, ką daviau krepšiniui“, – teigė JAV rinktinėje visada ryškiai žibėjęs C.Anthony.
Amerikiečiai jautė būtinybę atsiimti olimpinį auksą po bronzos 2004-ųjų žaidynėse ir į šią misiją pasiuntė visas ryškiausias žvaigždes – Kobe Bryantą, LeBroną Jamesą, Dwyane’ą Wade’ą, C.Anthony, Chrisą Boshą, D.Howardą, Carlosą Boozerį, Jasoną Kiddą, Deroną Williamsą, Michaelą Reddą, Chrisą Paulą bei Tayshauną Prince’ą. Komandą treniravo Mike’as Krzyzewskis.
Pagerbti buvo Čikagos „Bulls“ strategas Billy Donovanas, ilgametis NBA teisėjas Danny Crawfordas bei Majamio „Heat“ savininkas Micky Arisonas, kurio šeima svariai prisidėjo 1988-aisiais įkuriant NBA klubą Floridoje.
„2010-aisiais, su Dwyane’u, LeBronu ir Chrisu Boshu, žinojome, kad galime laimėti. Ne vieną, ne du... Gerai, turbūt tik du kartus“, – žymiąją L.Jameso citatą pašiepė M.Arisonas.
