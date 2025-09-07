Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Suomius gyręs S.Pešičius: kartais geras pasiruošimas neatneša rezultatų

2025-09-07 09:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 09:50

Serbijos rinktinės pasirodymas Europos čempionate virto fiasko – vieni favoritų savo pasirodymą baigė aštuntfinalyje.

S.Pešičius apžvelgė Serbijos pasitraukimą iš čempionato (FIBA nuotr.)

Serbijos rinktinės pasirodymas Europos čempionate virto fiasko – vieni favoritų savo pasirodymą baigė aštuntfinalyje.

0

Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai jau pirmajame atkrintamųjų mače 86:92 nusileido Suomijai.

Serbai Europos čempionatą aštuntfinalyje baigia antrą kartą paeiliui – prieš trejus metus juos beveik identišku rezultatu eliminavo Italija (86:94).

Po pralaimėjimo suomiams Serbijos rinktinės strategas teigė, kad varžovų nenuvertino ir ruošėsi nuožmiai kovai, bet tai nedavė norėtų dividendų.

„Mūsų tikslas buvo titulas – tiek federacijos, tiek žaidėjų, tiek mano. Niekas negalvojo apie tai, kas laukia po Europos čempionato. Dabar tai nesvarbu, buvome susitelkę tik į Europos čempionatą. Rengiamės geriausiai kaip galėjome ir siekėme geriausio rezultato. Pergalės ir pralaimėjimai turi būti analizuojami labai atsargiai. Niekas nemėgsta pralaimėti, ypač mes. Mums tai yra sunku. Galiu tik įsivaizduoti, kad sunku ir gerbėjams.

Lūkesčiai buvo labai aukšti, ar jie buvo realistiški? Apsižvelgiant į aplinkybes, neverta apie tai net galvoti. Bandėme siekti rezultato, atsimušėme į fantastišką komandą. Jie žaidė labai gerai. Nenuvertinome jų, ruošėmės labai gerai, bet kartais net geras pasiruošimas neatneša rezultatų. Buvome susitelkę į rungtynes, bet nepasinaudojome proga“, – dėstė S.Pešičius.

Specialistas tikino, kad rūbinėje apie pralaimėjimą su žaidėjais nešnekėjo bei pasiliko šį darbą kitai dienai.

„Nieko, rungtynės baigėsi, kalbėsime apie tai rytoj“, – teigė strategas.

Bandydamas ieškoti nesėkmės priežasčių jis bedė į rotaciją susiaurinusias problemas. Serbai aštuntfinalyje neturėjo Bogdano Bogdanovičiaus ir Tristano Vukčevičiaus, o kai kurie žaidėjai taip pat negalėjo pademonstruoti viso savo potencialo.

„Žinoma, galėtume ieškoti pasiteisinimų. Realybė yra tokia, kad tokiose rungtynėse, tokiame turnyre, turi būti geriau pasiruošęs fiziškai. Mes nebuvome tame lygyje. Mums to trūko. Keli žaidėjai buvo traumuoti ir tai matėsi. Kai kurie žaidėjai pasigavo virusą, Jovičius turėjo problemų, net nesitreniravo iki šio ryto.

Taip tiesiog yra. Tai ne pasiteisinimai. Visada yra erdvės tobulėti, šįkart taip tiesiog nenutiko. Visi mato mus kaip absoliučius favoritus, tai prideda jiems motyvacijos. Jei meti ir prameti, bet žaidi prieš favoritą, nusipurtai tai. Tada pramuša tritaškiai. Tai nėra neįmanoma. Jei Serbija pralaimi Suomijai, normalu klausti, kaip tai galėjo nutikti. Taip būna“, – dėstė treneris.

Serbijos rinktinė pastaraisiais metais iškovojo Pasaulio taurės sidabrą ir olimpinę bronzą, bet stokoja aukščiausios prabos pasiekimų. Auksu serbai pastarąjį kartą dabinosi dar prieš Jugoslavijos subyrėjimą, 2001 metų Europos čempionate ir 2002 metų Pasaulio taurėje.

