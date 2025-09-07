Pratęsimo mūšyje prieš Eurolygos klubą – dviženklis L.Beliauskas

Bavarijos klubas Kaljaryje po pratęsimo 89:86 (15:21, 14:17, 25:19, 23:20, 12:9) palaužė Sasario „Dinamo“ klubą.
Vienas lyderių Italijos ekipoje buvo Laurynas Beliauskas, surinkęs 14 taškų.
16 taškų „Dinamo“ gretose pelnė Carlosas Marshallas, 15 – iš Klaipėdos „Neptūno“ atvykęs Nate’as Johnsonas, 13 – Nickas McGlynnas.
Nugalėtojams 21 tašką surinko Justinianas Jessupas, 16 – Xavieras Rathanas-Mayesas, 14 – Nielsas Giffey, 13 – Mehdy Ngouama.
Miuncheno klubui dar trūksta didelės sudėties dalies – pasirodymus Europos čempionate tęsia Andreasas Obstas, Justus Hollatzas, Oscaras da Silva, Leonas Kratzeris ir Kamaras Baldwinas, traumos ilgam eliminavo Roką Jokubaitį ir Johannesą Voigtmanną.
Kaljaryje vykstančio turnyro finale „Bayern“ susitiks su „Partizan“, „Dinamo“ dėl trečiosios vietos susigrums su Neapolio „Basket“.
