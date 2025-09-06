Lyderio vaidmens ėmęsis S.Flaggas nenukalė pergalės prieš „Partizan“

Serbijos ekipa Italijos miesta Lukoje pranoko Neapolio „Basket“ – 101:83 (26:17, 29:20, 29:27, 17:19).
„Partizan“ gretose po 17 taškų surinko Jabari Parkeris, Duane’as Washingtonas ir Sterlingas Brownas, 16 pridėjo Tyrique’as Jonesas, po 10 – Shake’as Miltonas ir Dylanas Osetkowskis.
Neapolio klube netrūksta iš Lietuvos atvykusių veidų – komandą treniruoja Alessandro Magro, jo derinius įgyvendina Kėdainiuose žibėjęs Edas Croswellas ir Vilniaus „Ryte“ žaidęs Savionas Flaggas.
Būtent pastarasis buvo rezultatyviausias komandoje, surinkęs 19 taškų, 13 pridėjo Aamiras Simsas.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!