TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Lyderio vaidmens ėmęsis S.Flaggas nenukalė pergalės prieš „Partizan“

2025-09-06 22:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 22:33

Kontroliniame mače užtikrintą pergalę pasiekė Eurolygos kovoms besiruošiantis Belgrado „Partizan“.

T.Jonesas buvo tarp „Partizan“ lyderių

0

Serbijos ekipa Italijos miesta Lukoje pranoko Neapolio „Basket“ – 101:83 (26:17, 29:20, 29:27, 17:19).

„Partizan“ gretose po 17 taškų surinko Jabari Parkeris, Duane’as Washingtonas ir Sterlingas Brownas, 16 pridėjo Tyrique’as Jonesas, po 10 – Shake’as Miltonas ir Dylanas Osetkowskis.

Neapolio klube netrūksta iš Lietuvos atvykusių veidų – komandą treniruoja Alessandro Magro, jo derinius įgyvendina Kėdainiuose žibėjęs Edas Croswellas ir Vilniaus „Ryte“ žaidęs Savionas Flaggas.

Būtent pastarasis buvo rezultatyviausias komandoje, surinkęs 19 taškų, 13 pridėjo Aamiras Simsas.

