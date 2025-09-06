Gabija Drūteikaitė su ispanu pasaulio paplūdimio teniso čempionate pateko tarp 8 geriausiųjų

Moterų pagrindiniame etape Gabija Drūteikaitė su ispane Daniela Rodriguez Perera 6:1, 6:4 nugalėjo italę Eleną Francesconi ir brazilę Raquel Iottę, bet aštuntfinalyje 1:6, 3:6 nusileido italėms – Sofiai Cimatti ir Gretai Giusti. Į pagrindinį etapą po kvalifikacijos prasimušė Ieva Drūteikaitė ir japonė Mako Irie, bet jos pirmajame rate 4:6, 2:6 pralaimėjo ispanei Laurai Jimenez Torres ir brazilei Isabelai Massaioli de Sousai. Vėliau paguodos etape I. Drūteikaitė su M. Irie pasiekė 2 pergales ir tik pusfinalyje 1:6, 2:6 nusileido brazilėms – Marianai Peracini ir Laurai Rigotti Montemor.
View this post on InstagramREKLAMAREKLAMA
Moterų kvalifikacijoje Aistė Griciūtė su Morta Marija Matelyte bei Gustė Linonytė su itale Rosalba Luongo liko be pergalių. Vyrų kvalifikacijoje Andrius Jurga su prancūzu Noamu Murciano iškrito antrajame rate, o vietą pagrindiniame etape būtų užtikrinusios tik 3 pergalės kvalifikacijoje.
Mišrių porų varžybose G. Drūteikaitė su ispanu Gerardu Rodriguezu Queroliu 4:2, 0:4, [10:6] įveikė prancūzus Maire Bray ir Tery Bray, 3:5, 4:0, [10:8] nugalėjo portugalę Martą Magalhaes ir prancūzą Mathieu Guegano, o ketvirtfinalyje 0:4, 2:4 nusileido italei Ninny Valentini ir brazilui Fabricio Neisui. A. Jurga žaidė kartu su ruse Anastasija Semenova ir pirmajame rate 0:4, 5:3, [4:10] pralaimėjo brazilei Marianai Peracini ir italei Mattiai Bazzi.
G. Linonytė su italu Alessandro Branchini iškrito antrajame kvalifikacijos rate.
Bendrą pasaulio čempionato prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!