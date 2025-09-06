Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Gabija Drūteikaitė su ispanu pasaulio paplūdimio teniso čempionate pateko tarp 8 geriausiųjų

2025-09-06 18:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 18:56

Italijoje tęsiasi pasaulio paplūdimio teniso čempionatas, kuriame savo pasirodymus jau baigė Lietuvos atstovai.

Čempionato akimirka | „Stop“ kadras

0

Moterų pagrindiniame etape Gabija Drūteikaitė su ispane Daniela Rodriguez Perera 6:1, 6:4 nugalėjo italę Eleną Francesconi ir brazilę Raquel Iottę, bet aštuntfinalyje 1:6, 3:6 nusileido italėms – Sofiai Cimatti ir Gretai Giusti. Į pagrindinį etapą po kvalifikacijos prasimušė Ieva Drūteikaitė ir japonė Mako Irie, bet jos pirmajame rate 4:6, 2:6 pralaimėjo ispanei Laurai Jimenez Torres ir brazilei Isabelai Massaioli de Sousai. Vėliau paguodos etape I. Drūteikaitė su M. Irie pasiekė 2 pergales ir tik pusfinalyje 1:6, 2:6 nusileido brazilėms – Marianai Peracini ir Laurai Rigotti Montemor.

View this post on Instagram

A post shared by Lances Incríveis de Beach Tennis (@lances_incriveisbt)

Moterų kvalifikacijoje Aistė Griciūtė su Morta Marija Matelyte bei Gustė Linonytė su itale Rosalba Luongo liko be pergalių. Vyrų kvalifikacijoje Andrius Jurga su prancūzu Noamu Murciano iškrito antrajame rate, o vietą pagrindiniame etape būtų užtikrinusios tik 3 pergalės kvalifikacijoje.

Mišrių porų varžybose G. Drūteikaitė su ispanu Gerardu Rodriguezu Queroliu 4:2, 0:4, [10:6] įveikė prancūzus Maire Bray ir Tery Bray, 3:5, 4:0, [10:8] nugalėjo portugalę Martą Magalhaes ir prancūzą Mathieu Guegano, o ketvirtfinalyje 0:4, 2:4 nusileido italei Ninny Valentini ir brazilui Fabricio Neisui. A. Jurga žaidė kartu su ruse Anastasija Semenova ir pirmajame rate 0:4, 5:3, [4:10] pralaimėjo brazilei Marianai Peracini ir italei Mattiai Bazzi.

G. Linonytė su italu Alessandro Branchini iškrito antrajame kvalifikacijos rate.

Bendrą pasaulio čempionato prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių.

