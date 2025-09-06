Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lietuvos tenisininkė Laima Vladson su partnere iš Belgijos tapo „US Open“ jaunių dvejetų prizininkėmis

2025-09-06 21:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 21:50

Niujorke (JAV) vykstančiame prestižiniame „US Open“ jaunių (iki 18 metų) teniso turnyre šeštadienį merginų dvejetų varžybų finale Laima Vladson (ITF jaunių-16, WTA-991) ir belgė Jeline Vandromme per 55 minutes 2:6, 2:6 neatsilaikė prieš Čekijos seserų duetą – Aleną ir Jana Kovačkovas.

Laima Vladson ir Jeline Vandromme | „Stop“ kadras

0

Pirmajame sete lietuvė su porininke didesnių vilčių neturėjo – jos pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir nesusikūrė „break pointų“. Antrajame sete L. Vladson ir J. Vandromme trūko sėkmės. Jos anksti pralaimėjo savo padavimų seriją, bet turėjo daug galimybių atsitiesti. Deja, visų 4 „break pointų“ lietuvė su belge nerealizavo, o tada pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją. Vėliau L. Vladson su J. Vandromme prie varžovių nepriartėjo, nors aštuntajame geime turėjo „break pointą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvė su belge padarė 20 neišprovokuotų klaidų (čekės – 9), o po antrųjų savo padavimų laimėjo tik 37 proc. galimų taškų (čekės – 78 proc.).

J. Vandromme lemiamą dvejetų mačą turėjo žaisti iš karto po vienetų finalo, kuriame iškovojo čempionės titulą.

L. Vladson tai buvo geriausias karjeros pasirodymas „Didžiojo kirčio“ jaunių turnyruose.

Vienetų varžybų starte 17-metė L. Vladson per 72 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo 15-metei kinei Xinran Sun (ITF jaunių-40).

L. Vladson neseniai J300 kategorijos turnyre JAV nukeliavo iki pat vienetų finalo ir ITF reitinge pasiekė rekordines karjeros aukštumas.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas (įskaitant ir jaunių turnyrą) galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

