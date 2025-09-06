Mikulskytė ir Karamoko dominavo ITF dvejetų finale Prancūzijoje

Mačo pradžioje po dviejų laimėtų varžovių padavimų serijų lietuvė su šveicare atitrūko 4:1. Šeštajame geime D. Tran su P. Kaibekova iššvaistė 3 „break pointus“, o septintajame pralaimėjo savo padavimų seriją.
Antrąjį setą J. Mikulskytė su N. Karamoko pradėjo spurtu 3:0. Varžovės vėliau bandė gelbėtis, realizavo „break pointą“ ir priartėjo iki minimumo (3:2), bet lietuvė su šveicare tam buvo pasiruošusios, atsakė dar vienu spurtu 3:0 ir įtvirtino pergalę.
Lietuvė su porininke po finalo dar pasijuokė iš epizodo, kai J. Mikulskytė, atlikdama padavimą, netyčia pataikė į N. Karamoko.
Lietuvė su porininke pelnė 2295 JAV dolerius bei po 50 WTA dvejetų reitingo taškų. J. Mikulskytė WTA dvejetų reitinge turėtų kilti į sau rekordinę – 143-ią – vietą ir veikiausiai atsidurs iš karto už legendinės Venus Williams.
J. Mikulskytė profesionalių dvejetų turnyrą laimėjo 3-ią kartą šiemet ir 26-ą sykį per karjerą.
29-erių J. Mikulskytė (WTA-199) Prancūzijoje dar tęs vienetų kovas. Pusfinalyje šeštadienį lietuvė žais su neutralia atlete Julija Avdejeva.
ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!