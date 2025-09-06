Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Mikulskytė ir Karamoko dominavo ITF dvejetų finale Prancūzijoje

2025-09-06 16:19
2025-09-06 16:19

Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų finale Justina Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko vos per 56 minutes 6:1, 6:2 sutriuškino olandę Demi Tran ir Poliną Kaibekovą.

Justina Mikulskytė ir Naima Karamoko | Instagram.com nuotr

0

Mačo pradžioje po dviejų laimėtų varžovių padavimų serijų lietuvė su šveicare atitrūko 4:1. Šeštajame geime D. Tran su P. Kaibekova iššvaistė 3 „break pointus“, o septintajame pralaimėjo savo padavimų seriją.

Antrąjį setą J. Mikulskytė su N. Karamoko pradėjo spurtu 3:0. Varžovės vėliau bandė gelbėtis, realizavo „break pointą“ ir priartėjo iki minimumo (3:2), bet lietuvė su šveicare tam buvo pasiruošusios, atsakė dar vienu spurtu 3:0 ir įtvirtino pergalę.

Lietuvė su porininke po finalo dar pasijuokė iš epizodo, kai J. Mikulskytė, atlikdama padavimą, netyčia pataikė į N. Karamoko.

Lietuvė su porininke pelnė 2295 JAV dolerius bei po 50 WTA dvejetų reitingo taškų. J. Mikulskytė WTA dvejetų reitinge turėtų kilti į sau rekordinę – 143-ią – vietą ir veikiausiai atsidurs iš karto už legendinės Venus Williams.

J. Mikulskytė profesionalių dvejetų turnyrą laimėjo 3-ią kartą šiemet ir 26-ą sykį per karjerą.

29-erių J. Mikulskytė (WTA-199) Prancūzijoje dar tęs vienetų kovas. Pusfinalyje šeštadienį lietuvė žais su neutralia atlete Julija Avdejeva.

ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

