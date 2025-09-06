Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laima Vladson ir Jeline Vandromme pateko į „US Open“ jaunių dvejetų finalą

2025-09-06 12:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 12:10

Niujorke (JAV) vykstančiame prestižiniame „US Open“ jaunių (iki 18 metų) teniso turnyre penktadienį merginų dvejetų varžybų pusfinalyje Laima Vladson (ITF jaunių-16, WTA-991) ir belgė Jeline Vandromme per 78 minutes 6:7 (5:7), 6:1, [10:6] pasiekė pergalę prieš tailandietę Kamonwan Yodpetch ir kinę Ruien Zhang.

Laima Vladson ir Jeline Vandromme | „Stop“ kadras

0

Pirmojo seto pradžioje L. Vladson su J. Vandromme panaikino 2 geimų deficitą (1:3, 3:3). Vėliau abu duetai iššvaistė po 2 „break pointus“, o vienuoliktajame geime lietuvė su belge pirmą kartą perėmė iniciatyvą (6:5). Deja, dvyliktajame geime L. Vladson su J. Vandromme nepasinaudojo proga savo padavimais baigti setą, o pratęsimą pradėjo labai prastai ir atsiliko 0:4. Lietuvė su belge rankų nenuleido, panaikino visą deficitą (5:5), bet, vos tik išlyginusios rezultatą, pralaimėjo tašką savo padavimų metu (5:6) ir vėliau neišsigelbėjo.

Antrajame sete lietuvė su belge anksti atitrūko nuo varžovių (3:0). Penktajame geime oponentės nerealizavo dviejų „break pointų“, o šeštajame geime L. Vladson su J. Vandromme laimėjo dar vieną varžovių padavimų seriją ir susikrovė triuškinantį pranašumą.

Pratęsime L. Vladson su porininke net 3 kartus atsitiesė po pralaimėtų taškų savo padavimų metu, o galiausiai sužaidė įspūdingą atkarpą ir spurtu 5:0 įtvirtino pergalę (5:6, 10:6).

Šeštadienį L. Vladson ir J. Vandromme dėl čempionių titulo kovos su Čekijos seserų duetu – Alena ir Jana Kovačkovomis. Finalas prasidės apie 20 val. Lietuvos laiku.

Vienetų varžybų starte 17-metė L. Vladson per 72 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo 15-metei kinei Xinran Sun (ITF jaunių-40).

L. Vladson neseniai J300 kategorijos turnyre JAV nukeliavo iki pat vienetų finalo ir ITF reitinge pasiekė rekordines karjeros aukštumas.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas (įskaitant ir jaunių turnyrą) galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

